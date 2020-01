Pościel i woda miały pozytywnie wpływać na stan zdrowia

Policjanci zatrzymali 7 osób związanych z działalnością spółek, które oszukały kilkaset osób sprzedając im tzw. pakiety medyczne oraz przedmioty mające mieć właściwości zdrowotne. Podejrzani wyłudzili od pokrzywdzonych prawie 2,2 mln zł.

Na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie 8 stycznia 2020r. funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa I zatrzymali 7 osób w wielowątkowym śledztwie dotyczącym doprowadzenia kilkuset osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zawieranie z nimi umów o świadczenie usług medycznych, tzw. „pakietów medycznych” oraz sprzedaży przedmiotów mających mieć właściwości zdrowotne.

Spółki, które oszukiwały pacjentów w podeszłym wieku

W toku śledztwa ustalono, iż przedstawiciele kilku spółek, tworzonych przez te same osoby, działając w sposób zorganizowany dopuszczali się oszustw na szkodę osób w podeszłym wieku, schorowanych i nieporadnych, które niejednokrotnie nie miały rozeznania co do przedsiębranego działania. Pokrzywdzeniu byli nakłaniani do zawierania niekorzystnych dla nich umów dotyczących zakupu pakietów medycznych, urządzeń oraz gadżetów mających mieć, jak zapewniali przedstawiciele spółek właściwości zdrowotne, po czym zawierając umowy bądź kupując określone przedmioty, nie otrzymywali świadczeń określonych w umowie.

Pierwsza ze spółek rozpoczęła działalność w 2015 r. Zajmowała się sprzedażą kompletów pościeli, wody butelkowej, ziół oraz innych gadżetów mających zawierać srebro koloidalne, które zgodnie z prowadzonymi prezentacjami, miało pozytywnie wpływać na stan zdrowia. Po wielu skargach klientów oraz interwencjach Rzecznika Praw Konsumenta, właściciele spółki zaprzestali prowadzenia działalności w tym zakresie i przenieśli się na ul. Kijowską w Warszawie, gdzie w ramach innej spółki otworzyli klinikę tzw. klinikę medyczną.

Firma posiadała w swojej ofercie zakup pakietów medycznych z nielimitowanym dostępem do lekarzy specjalistów. Przedstawiciele spółki począwszy od końca czerwca 2016 r. zawierali umowy o świadczenie usług medycznych z renomowanymi placówkami na terenie Warszawy, które miały realizować opiekę medyczna na rzecz klientów spółki, którzy wykupili pakiety medyczne. Jak się później okazało, celem przedstawicieli spółki było upozorowanie legalności działalności poprzez kierowanie swoich pacjentów na wizyty do znanych placówek medycznych. Z uwagi na oferowanie tego typu usług, liczba klientów spółki znacząco wzrosła.