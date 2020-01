Potrzebne są wymogi zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych

W związku z problemami z realizacją e-recept wnioskujemy o abolicję w związku z błędami popełnianymi przez lekarzy oraz o określenie jasnych przepisów i zakresu kar za błędną realizację recepty - informuje Środkowopomorska OIA.

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska przygotowała kilka wniosków, które przesłała do biura NIA. Tematyka dotyczy ważnych dla farmaceutów spraw.

Pierwszy wniosek zakłada zmianę struktury szkoleń (na bardziej praktyczną) oraz organizowanie szkoleń z podstawowych czynności pielęgniarskich (podawanie szczepionek i leków ratujących życie).

W kolejny postulacie Izba chce określenia standardów wykonywania leków w aptekach otwartych i szpitalnych oraz wymogów zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych.

Ma to polegać na wprowadzeniu standardów umocowanych prawnie (w formie rozporządzenia) dotyczących sporządzania leków recepturowych oraz jałowych (np. leków do żywienia pozajelitowego) oraz standardów, jakie powinny spełniać pracownicy aptek szpitalnych z uwzględnieniem zadań i liczby farmaceutów w stosunku do liczby łóżek.

Proponuje też stworzenie banku rezerw lekowych po konsultacjach ze specjalistami wojewódzkimi, zmianę sposobu obliczania taksy laborum o urealnienie jej wysokości i jej rewaloryzowanie w stosunku do najniższej krajowej.

Odnosi się również do problematyki niskich marż. Proponuje zniesienie ograniczenia marży na leki dla inwalidów wojennych oraz o zmianę sposobu naliczania marży – uwzględniając ją od jednostek dawkowania.

"W związku z problemami z realizacją e-recept wnioskujemy o abolicję w związku z błędami popełnianymi przez lekarzy oraz o określenie jasnych przepisów i zakresu kar za błędną realizację recepty" - informuje Izba.

