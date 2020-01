Prawnik: zaniedbania ws. recept „zaocznych” nie mogą odbijać się na lekarzach

Nowy zakres świadczeń z zakresu e-zdrowia (telemedycyna, e-recepty) niesie wiele korzyści, ale też pewne niebezpieczeństwa. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku „zaocznych” recept i próbie wyłudzania leków - wskazuje Jarosław Klimek, radca prawny OIL w Łodzi.

W ramach rozwoju telemedycyny w życie 18 kwietnia 2018 r. weszła zmiana jednego z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Od tego dnia lekarze mogli wystawiać recepty (zlecenia) bez konieczności dokonania badania pacjenta, jeśli było to niezbędne do kontynuowania leczenia.

Z art. 42 ust. 2 ustawy zniknęło wtedy określenie „osobistego” w odniesieniu do badania poprzedzającego wystawienie recepty. Co ciekawe, w uzasadnieniu tej zmiany Ministerstwo Zdrowia wskazywało, że ma się to przyczynić do rozwoju telemedycyny. Można mieć wątpliwość, czy zmiana taka prowadziła do zamierzonego celu, skoro pozwalała na wydanie recepty bez jakiegokolwiek badania, a nie tylko bez badania „osobistego”.

Kolejna zmiana weszła w życie 23 sierpnia 2018 r. Orzeczenie o stanie zdrowia stało się możliwe po uprzednim, osobistym badaniu pacjenta lub jego badaniu przeprowadzonym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby.

Z kolei 5 listopada 2019 r. weszło w życie rozwiązanie nazywane w „e-wizytą”- czyli wizytą na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W styczniu 2020 r. obowiązkowe stało się wystawianie recept praktycznie w postaci elektronicznej.

Jak wskazuje na łamach "Gazety Lekarskiej" Jarosław Klimek, radca prawny OIL w Łodzi, opisane rozwiązania miały ułatwić życie lekarzom i pacjentom, szczególnie w przypadku leczenia chorób przewlekłych. Niosą jednak pewne niebezpieczeństwa. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku „zaocznych” recept.

- Zdarzają się niestety sytuacje, w których pacjenci wykorzystują to rozwiązanie do wyłudzania leków. Nawet przy ordynacji uzasadnionej względami medycznymi, leki przepisywane są w nadmiernych ilościach, bo pacjenci zgłaszają się do przychodni z prośbą o wypisanie leku koniecznego do kontynuowania leczenia - tłumaczy radca.

- Spotkałem się z sytuacją żądania przez NFZ zwrotu refundacji od przychodni, w której recepta została wystawiona, a ta następnie swoje roszczenia kierowała do lekarzy, którzy wystawili recepty zakwestionowane przez Fundusz - dodaje Jarosław Klimek.

- Jeśli pracodawcy nie stworzyli lekarzom odpowiednich warunków pracy, nie wypracowali rozwiązań pozwalających wystawiać „zaoczne” recepty w sposób prawidłowy, to skutki takich zaniedbań nie mogą obciążać wyłącznie lekarzy - ocenia

Więcej:gazetalekarska.pl