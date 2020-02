Prawo nie nadąża za zmianami cywilizacyjnymi

Rozwojowi technologii informacyjnych i powstaniu Internetu towarzyszy prawo, które nie nadąża za zachodzącymi zmianami cywilizacyjnymi czy gospodarczymi - oceniają interesariusze rynku aptekarskiego. Jak w tym względzie wygląda zakaz reklamy aptek?

Dominika Chrabańska, adwokat w departamencie Life Science kancelarii KONDRAT i Partnerzy przygotowała dla "Dziennika Gazety Prawnej" opinię w sprawie zakazu reklamy aptek.

Przywołuje w nim omawiany niedawno problem wykorzystania w placówkach aptecznych zabiegów audiomarketingu czy aromamarkteingu polegającego na rozpylaniu zapachów przyjemnych lub wywołujących skojarzenie z miejscem.

"Podejście orzecznicze organów inspekcji farmaceutycznej na tle w/w regulacji jawi się jako dość rygorystyczne i bezkompromisowe. (...) czy nie nadszedł już czas na to, aby nieco zliberalizować przepisy prawne w omawianym zakresie? Rozwojowi technologii informacyjnych i powstaniu Internetu towarzyszy prawo, które nie nadąża za zachodzącymi zmianami cywilizacyjnymi, czy gospodarczymi, co rodzi spory problem i stanowi dla niech duże wyzwanie w prowadzonej na co dzień działalności" - ocenia prawnik.

