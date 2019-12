Prezes NRA: liczę, że niedługo zobaczymy kształt UoZF

Spodziewam się, że niedługo zobaczymy kształt ustawy o zawodzie farmaceuty. Liczę na to, że resort zdrowia wywiąże się z obietnicy, którą złożył cztery lata temu - wskazała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

- Ustawa o Zawodzie Farmaceuty ma ponownie trafić do Komitetu Stałego Rady Ministrów w celu zaopiniowania tych zmian, które zostały wniesione. W przypadku akceptacji, ustawa zostanie przesunięta do Rady Ministrów. Mam nadzieję, że nastąpi to w jak najszybszym czasie, aby następnie mogła podlegać dalszemu procedowaniu – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA.

- Ubolewam nad tym, że ustawa zgłoszona do ministra zdrowia w styczniu tego roku, była zdecydowanie szerszym aktem prawnym i zawierała więcej przepisów odnoszących się do opieki farmaceutycznej świadczonej w zarówno w aptece ogólnodostępnej, jak i szpitalu. W wyniku konsultacji społecznych ustawa została okrojona. Niemniej jednak nadal zawiera zapisy dotyczące opieki farmaceutycznej, roli farmaceuty szpitalnego czy klinicznego – wskazała prezes NRA.

Wyraziła nadzieje, że w wyniku odbytych konsultacji, nie doszło do kolejnych znacznych zmian w ustawie.

Przyznała razem, że całe środowisko aptekarskie jest „zdziwione i zbulwersowane tym, że wpłynęło tak wiele uwag, które nie odnoszą się do zawodu farmaceuty”. - Te uwagi dotyczyły innych kwestii i były niestety dużym hamulcem w procesie procedowania ustawy. Zaproponowane przepisy zmieniające, w pierwotnym brzmieniu ustawy, także były tym elementem hamującym procedowanie ustawy. UoZ odnosi się przede wszystkim do zawodu farmaceuty, a nie do pracy hurtowni farmaceutycznych, czy pośrednictwa w handlu lekami – zaznaczyła prezes Piotrowska-Rutkowska.

- Gdyby przepisy zmieniające ograniczyć do przepisów odnoszących się wyłącznie do zawodu farmaceuty, to w moim przekonaniu ta ustawa byłaby szybciej procedowana – oceniła.

- Ustawa o zawodzie farmaceuty musi wejść w życie. Z uwagi na braki kadrowe, starzejące się społeczeństwo wszyscy widzą konieczność większego zaangażowania innych zawodów medycznych w system ochrony zdrowia. Zarówno apteka ogólnodostępna, szpitalna czy obecność farmaceuty na oddziale szpitalnym to są obszary, gdzie rola farmaceuty jest nie do przecenienia – przyznała prezes Rady Aptekarskiej.