Producenci i farmaceuci czekają na przyjęcie ważnych przepisów

W oczekiwaniu na ważnie zmiany w prawie (Fot. Archiwum)

Cyfryzacja i legislacja to najważniejsze sprawy w najbliższym czasie. Polscy farmaceuci potrzebują narzędzi i możliwości prawnych, by włączyć się do europejskiego systemu opieki farmaceutycznej - wskazuje Marek Tomków, wiceprezes NRA.

Branża farmaceutyczna liczy, że w tym roku dojdzie do korzystnych zmian w prawie. Producenci leków od dawna czekają na obiecany przez rząd Refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR), który podczas poprzedniej kadencji Sejmu nie otrzymał ostatecznego brzmienia przepisów. — Moim zdaniem sytuacja związana z kryzysem lekowym powinna zmienić spojrzenie na RTR. Założenia programu powinny być zrewidowane w taki sposób, by zwiększyć bezpieczeństwo lekowe kraju, a więc większy nacisk powinien być położony na wsparcie produkcji — uważa Barbara Misiewicz-Jagielak, wiceprezes PZPPF. Z kolei aptekarze czekają na przyjęcie ważnych dla nich przepisów - ustawę o zawodzie farmaceuty, która ma pozwolić na wprowadzenie do aptek dodatkowych usług dla pacjentów (np. przeglądy lekowe, obsługa urządzeń medycznych czy kontynuacja recept za zgodą lekarza), a także określić, czym jest opieka farmaceutyczna i na jakich zasadach należy ją prowadzić. Jednocześnie farmaceuci przechodzą sporą transformację, bo w 2019 r. powszechnie zaczęli realizować e-recepty. Mają nadzieję, że cyfryzacja w połączeniu ze zmianami prawa wzmocni ich rolę: — Cyfryzacja i legislacja to najważniejsze sprawy w najbliższym czasie. Polscy farmaceuci potrzebują narzędzi i możliwości prawnych, by włączyć się do europejskiego systemu opieki farmaceutycznej i lepiej obsługiwać pacjentów. Cyfryzacja daje narzędzia i liczymy na to, że ustawa o zawodzie stworzy odpowiednie otoczenie — mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Więcej: pb.pl

