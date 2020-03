Producenci leków wymieniają wady specustawy

Krajowi Producenci Leków postulują wprowadzenie zmian do tzw. specustawy o koronawirusie. Uwagi zostały opublikowane na stronie Senatu.

Krajowi Producenci Leków przygotowali stanowisko w sprawie procedowanej specustawy dotyczącej koronawirusa (dot. wersji ustawy z 2 marca, druk 266). Pismo przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego z 3 marca br. zostało skierowane do Prezydium Senatu RP, jak też członków Senackiej Komisji Zdrowia oraz ministra zdrowia Łukasz Szumowskiego.

Jak podano w stanowisku, PZPPF docenia wszelkie starania zmierzające do skutecznego zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, w tym wirusa COVID-19, pragnie jednak zgłosić kilka uwag:

1. Art. 8 ustawy - wprowadzenie cen maksymalnych dla produktów leczniczych wykorzystywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ocenie Związku, z uwagi na nadzwyczajną sytuację wprowadzenie tego przepisu jest zasadne. Postuluje jednak, by obwieszczenie ministra zdrowia, o którym mowa w regulacji obowiązywało przez czas określony, nie dłużej niż 90 dni.

2. Art. 11 ust. 2 Ustawy - wydawanie poleceń przedsiębiorcom przez Prezesa Rady Ministrów.

PZPPF stwierdza, że jest to zabieg zbyt „daleko idący”. "W przywołanej ustawie przewidziano zasady organizowania oraz nakładania na przedsiębiorców zadań na rzecz obronności. Nie ma więc potrzeby, by Prezes Rady Ministrów dysponował dodatkowym uprawnieniem do wydawania przedsiębiorcom wiążących poleceń w sytuacjach zagrożenia. W przypadku pozostawienia powyższych kompetencji, postulujemy, by w zakresie poleceń stosowane były reguły kodeksu postępowania administracyjnego" - informuje PZPPF.

Jednocześnie postuluje realizację z obarczania przedsiębiorców kosztami przygotowań planistycznych do realizacji zadań nałożonych poleceniem Prezesa Rady Ministrów.

3. Art. 20 ustawy Prawo farmaceutyczne, w zakresie art 37 azg.

Producenci leków oceniają, że regulacja ta jest niejasna. Obowiązujący art. 72a ust. 1 pkt. 1 Prawa farmaceutycznego przewiduje już obowiązek zgłaszania do ZSMOPL produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce, więc zasadność zmiany nie jest zrozumiała.