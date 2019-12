Propozycja: lekarz emeryt z prawem do wystawienia recepty papierowej

Do Sejmowej Komisji Zdrowia skierowano projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Posłowie chcą, aby lekarze emeryci zachowali prawo wystawiania recept papierowych po 8 stycznia 2020.

Posłowie proponują zmianę w przepisach dotyczących wystawiania recept przez lekarzy emerytów. Chcą, aby tacy medycy zachowali prawo wystawiania recept papierowych od 8 stycznia 2020.

Zgodnie z propozycją, lekarz, który przeszedł na emeryturę lub osiągnął wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, ma prawo wystawiania recept w postaci papierowej po 7 stycznia 2020 roku.

- Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia ma na celu umożliwienie lekarzom, którzy przeszli na emeryturę lub osiągnęli wiek uprawniający do przejścia na emeryturę, dalsze, bezterminowe wystawianie recept w postaci papierowej - piszą wnioskodawcy.

Ich zdaniem, system zdrowotny w Polsce jest w stanie głębokiego kryzysu, który jest spowodowany nie tylko niedofinansowanie, ale również złą organizacją wielu jego elementów np. sieci szpitali. Jedną z przyczyn tego stanu jest niedobór kadry lekarskiej. Brakuje ok 60 tysięcy lekarzy.

- Znaczna część ok 30% aktywnych zawodowo lekarzy, których jest w Polsce ok 175 tys. (łącznie z lekarzami stomatologii) stanowią lekarze emeryci (30 tys. kobiet i ok 12 tys. mężczyzn). Lekarze w wieku emerytalnym stanowią znaczną część specjalistów, do których czas oczekiwania w ostatnich czterech latach znacznie się zwiększył - dodają.

Według danych Centralnego Rejestru Lekarzy, największy odsetek wśród lekarzy emerytów to czynni zawodowo specjaliści: chorób wewnętrznych, chirurdzy, pediatrzy, ginekolodzy i psycholodzy pracujący zarówno w systemie opieki szpitalnej jak i AOS.

Od 8 stycznia wszystkie recepty mają być wystawiane obowiązkowo w postaci elektronicznej (z pewnymi wyjątkami).

W opinii autorów nowelizacji, starsi lekarze w wieku emerytalnym powszechnie wyrażają negatywne opinie na temat bezwzględnego obowiązku stosowania e-recept. Duża część tej grupy lekarzy nie korzysta i nie korzystała powszechnie z komputerów, a dokumentacje medyczną prowadzili w formie papierowej, a zmuszanie ich do obsługi wizyt lekarskich i ordynacji leków w systemie komputerowym jest nie do zaakceptowania.