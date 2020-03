Przestępcy znaleźli kolejną lukę w prawie na wywóz leków z Polski?

W ostatnim czasie do aptek coraz częściej przychodzą osoby, które jednorazowo chcą nabyć kilkaset lub nawet tysiąc opakowań leków OTC. W dodatku proszą o wystawienie faktury na podmiot zagraniczny. GIF wskazuje, że to proceder nielegalny.

Eksperci nie mają wątpliwości, że to nowy sposób działania grup przestępczych zajmujących się nielegalnym wywozem leków – pisze "DGP".

– Ktoś wymyślił, jak można wyprowadzić leki z Polski, i decyduje się na zuchwałą interpretację przepisów prawa farmaceutycznego – ocenia Juliusz Krzyżanowski, z kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k.

Nie ma co do tego wątpliwości również GIF, który jednocześnie przestrzega apteki przed braniem udziału w tym procederze. Dominika Walczak, rzecznik prasowy Inspekcji, mówi, że zgodnie ze wskazanym art. 86a p.f. apteka może sprzedawać leki do zamkniętego katalogu podmiotów. Nie są tam wymienieni przedsiębiorcy – w tym zagraniczni.

– Ponadto zwracam uwagę, że apteka sprzedaje leki w ilościach detalicznych. A np. tysiąc opakowań leków z pewnością nie jest liczbą detaliczną – wskazuje Dominika Walczak. Niestety pytanie gazety, jaka liczba opakowań stanowi sprzedaż hurtową, pozostało bez jednoznacznej odpowiedzi.

Kwestię zbywania produktów leczniczych reguluje art. 86a ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Jednak problem w tym, że zakaz takich transakcji nie wynika wprost z tych regulacji. Zdaniem ekspertów przepisy są nieprecyzyjne.

