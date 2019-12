RM przyjęła projekt ustawy o bezpłatnych lekach dla kobiet w ciąży

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, gwarantujący dostęp kobiet w ciąży do bezpłatnych leków.

"Projekt ustawy o bezpłatnych lekach dla kobiet w ciąży przeszedł kolejny etap - Radę Ministrów. Teraz - Sejm. Mam nadzieję, że zostanie sprawnie procedowany w parlamencie, aby szybko wszedł w życie. Jest to pierwsza z ustaw Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ w tej kadencji" - napisał we wtorek, 17 grudnia, wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Wszystkie kobiety w ciąży będą mogły korzystać z bezpłatnych leków. Dostęp do tego udogodnienia będzie należał się od momentu stwierdzenia ciąży (niezależnie od ścieżki poczęcia) przez:

- lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji,

- położną podstawowej opieki zdrowotnej,

- położną w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (poradni położniczo-ginekologicznej), – do momentu porodu.

Lista bezpłatnych leków będzie zawierać lekarstwa na receptę, których stosowanie przez kobiety ciężarne jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z ciąży.

Uprawnienia do wystawiania recept na leki objęte programem uzyskają lekarze ginekolodzy lub położne, którzy stwierdzili ciążę oraz inni lekarze lub położne – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez osobę stwierdzającą ciążę.

Wykaz bezpłatnych leków będzie dostępny w obwieszczeniu refundacyjnym, które wyda minister zdrowia.

Dostęp do darmowym leków będzie miało ok. 400 tys. kobiet w ciąży rocznie. Na darmowe leki budżet państwa wyda ok. 14,5 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy.

Ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.