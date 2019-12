Rozporządzenie nie przewiduje dwóch rodzajów wycofania leków z rynku

Od lat zwraca się uwagę, że przepisy rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu leków są lakoniczne i nie do końca odpowiadają na potrzeby rynku - uważają Ewa Rutkowska i Julia Łokaj z kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że lek nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom, wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydaje decyzję o wstrzymaniu obrotu określonych serii produktu leczniczego na terenie swojego działania (art. 120 ust. 1a PF). Taką decyzję dla obszaru całego kraju wydaje GIF.

Procedurę wstrzymywania i wycofywania z obrotu leków unormowano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych - wskazują prawniczki.

- Co do zasady dopiero po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i badania zgłoszonego problemu może zostać wydana ewentualna decyzja o wycofaniu leku z obrotu - wskazują prawniczki.

Jak wyjaśniają, jeśli ze zgłoszenia wynika, że może zaistnieć bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pacjentów, niezwłocznie zostaje wydana decyzja o wstrzymaniu obrotu określonych serii leku. W takim przypadku, jeśli postępowanie wyjaśniające oraz badanie potwierdzą, że produkt nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, GIF może wydać decyzję o wycofaniu produktu z obrotu.

- Od lat zwraca się uwagę, że przepisy rozporządzenia są lakoniczne i nie do końca odpowiadają na potrzeby rynku. Co szczególnie istotne w praktyce przepisy Rozporządzenia nie przewidują dwóch rodzajów wycofania z rynku, jakie są stosowane dla leków na świecie, a także przewidziane w prawie dla innych produktów w Polsce, a mianowicie wycofania z poziomu łańcucha dystrybucji i wycofania z poziomu pacjenta czy konsumenta. O takich dwóch rodzajach wycofań mówi wprost ustawa o ogólnym bezpieczeństwa produktów, która do leków nie ma zastosowania - podają.

Przypominają, że zgodnie z rozporządzeniem apteka nie ma obowiązku poinformować pacjentów jako odbiorców bezpośrednich o wycofaniu leku z obrotu. W ocenie prawniczek, przepisy rozporządzenia pozostawiają tu wiele do życzenia i przydałaby się jego zmiana, gdyż istniej tu ewidentna luka.

