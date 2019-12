Rozporzadzenie ws. standardu rachunku kosztów nie wejdzie 1 stycznia 2020

Aktualnie procedowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, którego konsultacje trwały w ostatnim okresie, nie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku - informuje MZ.

Aktualnie procedowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, którego konsultacje trwały w ostatnim okresie, nie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 1126) zostanie niezwłocznie uchylone - informuje resort zdrowia.

Celem zarówno Ministra Zdrowia, jak i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest wdrożenie rozwiązań, które będą nie tylko gwarantować ich powszechne zastosowanie przez świadczeniodawców, ale również będą wnosić istotną wartość dodaną, przyczyniając się do optymalizacji procesów zarządczych i gospodarki finansowej.

W związku z powyższym Minister Zdrowia i Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczynają intensywne prace nad projektem docelowego kształtu rozporządzenia, które zostanie przekazane do konsultacji publicznych na początku II kwartału 2020 roku.

"Jesteśmy przekonani, że dzięki temu rozwiązaniu i przesunięciu terminu wejścia w życie standardu rachunku kosztów osiągniemy dwa cele: po pierwsze wydłużymy czas potrzebny świadczeniodawcom na przygotowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, po drugie wdrożymy standard w wersji oczekiwanej / docelowej, znacznie bardziej szczegółowej niż rozwiązania, nad którymi pracowaliśmy w ostatnich miesiącach, co przyczyni się do istotnego zwiększenia jakości procesów zarządzania finansami, w szczególności optymalizacji kosztów działalności przez świadczeniodawców" - ocenia MZ.

Będzie to również istotna wartość dodana dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, gdyż wiarygodne, wystandaryzowane, kompletne i uporządkowane dane finansowe uzyskiwane od świadczeniodawców, będą mogły być wykorzystywane do procesu taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej, co w bezpośredni sposób przełoży się na adekwatne finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce.