Rząd zajmie się UoZ. To być albo nie być dla ustawy?

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty znalazł się na liście kluczowych projektów, nad którymi w najbliższym czasie zamierza pracować ministerstwo - przekonuje NIA. Faktycznie, we wtorek, 21 stycznia, Rada Ministrów zajmie się UoZ. Decyzja odnośnie dalszych losów ustawy pokaże, czy obietnice rządu znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Środowisko farmaceutów niepokoi wydłużający się proces procedowania Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Choć minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas prezentacji planów resortu na lata 2020-2023 podał, że UoZ jest już na dalekim etapie procedowania, to farmaceuci mają wątpliwości, czy faktycznie tak ważna dla nich ustawa jest jednym z priorytetów rządu.

Jaki będzie dalszy los ustawy?

Jak wyjaśnia MZ, czas procedowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty uległ wydłużeniu względem pierwotnych planów przede wszystkim przez liczbę uwag zgłoszonych do projektu.

- Znaczna ich ilość została uwzględniona, co wymagało modyfikacji projektu. Kolejnym czynnikiem było zakończenie kadencji parlamentu i powtórne formowanie rządu. Standardowo, w każdym przypadku projektu ustawy powoduje to wydłużenie procesu legislacyjnego – podkreśla rzecznik resortu, Wojciech Andrusiewicz.

Ponadto informuje, że UoZ została skierowana do potwierdzenia przez SKRM. Następnie zostanie skierowana do rozpatrzenia i przyjęcia przez Radę Ministrów. Po akceptacji przez RM zostanie skierowana do Sejmu. - Czas niezbędny na zakończenie tych etapów procesu legislacyjnego jest różny w zależności od projektów, a Minister Zdrowia nie ma wpływu na tempo procedowania projektu od momentu zakończenia związanych z nim konsultacji – wskazuje rzecznik MZ.

Naczelna Izba Aptekarska przekonuje, że projekt ustawy o zawodzie farmaceuty znalazł się na liście kluczowych projektów, nad którymi w najbliższym czasie zamierza pracować ministerstwo.

– Wypowiedź ministra Szumowskiego to dla nas jasny i czytelny sygnał, że projekt będzie dalej procedowany. Liczymy na to, że prace legislacyjne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów już niedługo zostaną zakończone, a regulacja trafi do sejmowej Komisji Zdrowia, gdzie rozpocznie się praca nad jego właściwym kształtem. Liczymy na to, że w toku dalszych prac nasze wcześniejsze uwagi odnośnie projektu zostaną uwzględnione – mówi nam Tomasz Leleno, rzecznik NIA.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował w poniedziałek, 20 stycznia, na Twitterze, że podczas wtorkowego (21 stycznia) posiedzenia Rady Ministrów, Rząd zajmie się projektem ustawy o zawodzie farmaceuty.