Sąd aptekarski ukarał farmaceutkę zatrudnioną na "słupa"

Sąd Aptekarski Lubuskiej OIA ukarał farmaceutkę, która choć formalnie była zatrudniona w aptece jako kierowniczka, w rzeczywistości nie sprawowała tej funkcji. - Najważniejszy jest wysłany przez sąd sygnał: nie ma zgody na proceder „słupowania” w aptekach - wskazuje Marek Tomków, wiceprezes NRA.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", większość farmaceutów chwali orzeczenie Okręgowego Sądu Aptekarskiego Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze (sygn. akt A/1/19). Wskazano w nim, że farmaceuta, który formalnie zarządza placówką, lecz w praktyce jest jedynie słupem, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

W każdej aptece musi być kierownik – doświadczony farmaceuta. Kierownikiem może być aptekarz, który ma co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece lub trzyletni staż w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej.

W części województw nie ma z tym kłopotu. Ale w niektórych, takich jak lubuskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie czy zachodniopomorskie, jest problem z pozyskaniem pracownika mogącego zostać kierownikiem apteki. Jak pisze gazeta, tajemnicą poliszynela jest to, że część właścicieli aptek zatrudnia farmaceutów jako słupy – czyli ktoś zostaje kierownikiem, otrzymuje za to niewysokie wynagrodzenie i w ogóle nie pojawia się w aptece, bo pracuje w zupełnie innym miejscu, często wręcz w innym województwie.

Sąd aptekarski Lubuskiej OIA wydał 28 października 2019 r. wyrok w tego typu sprawie. Zaczęło się od kontroli inspektora farmaceutycznego w aptece. Okazało się, że w trakcie kontroli nie ma farmaceuty. W toku kolejnych ustaleń okazało się, że w placówce w ogóle nie bywała jej kierowniczka. Sąd aptekarski, który zajął się sprawą wykazał, że kobieta w rzeczywistości nie sprawowała swojej funkcji. Wszystko wskazuje też na to, że nigdy nie była w aptece, mimo że była w niej zatrudniona na cały etat. Pracujący w placówce technicy farmaceutyczni korzystali z loginu i hasła farmaceutki i na nią wydawali leki, do których wydawania nie są uprawnieni.

Farmaceutka przyznała się do winy. Sąd aptekarski zdecydował o ukaraniu kobiety zawieszeniem prawa wykonywania zawodu aptekarza na okres trzech miesięcy oraz upomnieniem.

Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, podkreśla, że najważniejszy jest wysłany przez sąd sygnał: nie ma zgody na proceder „słupowania” w aptekach.

– Orzeczenie sądu to dowód na to, że środowisko aptekarskie najlepiej oczyszcza się samo. Ustawodawca nam zaufał, tworząc ustawę nazwaną apteką dla aptekarza, przewidującą, że nowe placówki mogą tworzyć tylko farmaceuci. My jako aptekarze musimy więc pokazywać, że na to zaufanie zasługujemy – stwierdza Tomków.

