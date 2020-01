Sąd nałożył grzywnę za brak obowiązkowych szczepień

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaakceptował nałożenie grzywny na rodzica małoletniej córki w celu przymuszenia go do zaszczepienia dziecka przeciwko chorobom zakaźnym.

Decyzję o wymierzeniu 500 zł grzywny wydał wojewoda mazowiecki, a zaakceptował minister zdrowia - podaje "Rzeczpospolita".

Jak pisze gazeta, grzywny mają skłonić do wykonania ustawowego obowiązku zgodnie z ogłaszanym corocznie programem szczepień. Taki obowiązek określają przepisy ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenie ministra zdrowia z 2011 r. w sprawie obowiązku szczepień ochronnych. - Wynika on więc wprost z ustawy. Nie niweluje go brak zgody szczepionego bądź jego przedstawiciela ustawowego – stwierdził minister zdrowia.

Skarżący zaskarżył postanowienie egzekucyjne do WSA w Warszawie. Zarzucił, że nie wskazano aktu prawnego, z którego wynika, że obowiązek zaszczepienia małoletniej córki jest wymagalny i podlega egzekucji administracyjnej.

Obowiązek szczepienia wynika z mocy prawa, a odpowiedzialność za jego niewykonanie obciąża rodzica sprawującego władzę rodzicielską – stwierdził sąd, oddalając skargę.

Wyrok jest nieprawomocny (Syg. akt: VII SA/Wa 1271/19).

