Sąd uchylił decyzje GIF i WIF w sprawie 1%

WSA w Warszawie uchylił decyzje WIF oraz GIF w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki. Obowiązkiem organu było zbadanie, czy pomiędzy wnioskodawcą a innymi przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie województwa nie zachodzą żadne inne formy zależności - wskazał sąd.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi złożonej przez Okręgową Izbę Aptekarską na decyzję GIF oraz WIF w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie apteki uchyla zaskarżone decyzje.

W marcu 2015 r. spółka wystąpiła do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki. Miesiąc później wniosek ten został zaopiniowany negatywnie przez Okręgową Radę Aptekarską.

Stanowisko to zostało umotywowane tym, że przekroczony został przewidziany w art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego limit ilości 1 % aptek ogólnodostępnych prowadzonych przez podmioty kontrolowane bezpośrednio bądź pośrednio przez wnioskodawcę. WIF udzielił jednak przedsiębiorcy zezwolenia. Izba Aptekarska wskazała, że zezwolenie to zostało wydane pomimo tego, że naruszony został powyższy zakaz.

GIF utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Odwołał się do definicji pojęć podmiotu zależnego, kontrolowanego oraz grupy kapitałowej określonych w art. 4 pkt 3 i 4 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Ocenił, że niezdefiniowane w tej ustawie pojęcie podmiotu kontrolującego należy utożsamiać z pojęciem podmiotu dominującego. W ocenie organu w sprawie nie zachodziły podstawy do uznania, że wnioskodawca oraz inne wskazane przez odwołującego się podmioty stanowią grupę kapitałową.

Izba Aptekarska złożyła na powyższe skargę do WSA w Warszawie. Wskazała na błędną w jej ocenie wykładnię art. 99 ust. 3 pkt 2 Prawa farmaceutycznego poprzez pominięcie zamieszczonego w tym przepisie sformułowania "kontroluje w sposób bezpośredni lub pośredni", ograniczającą się do skorzystania z odesłania do przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Izba wniosła o niosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji wydanej w pierwszej instancji.

WSA w Warszawie orzekł, że skarga Izby zasługuje na uwzględnienie.

Sąd podkreślił, że wprawdzie ustawa Prawo farmaceutyczne stale poddawana jest nowelizacjom, jednak sporna w tej sprawie przesłanka odmowy udzielenia zezwolenia nie uległa prawnie znaczącym w okresie żadnej zmianie.