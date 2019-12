Sejm: powstanie specjalistyczne sądownictwo patentowe

W obecnej praktyce skomplikowane czasem sprawy z zakresu praw własności przemysłowej w obszarze farmacji trafiały do sądów, które nie w pełni rozumiały przedmiot sporu. Teraz mają się nimi zajmować cztery wyspecjalizowane sądy.

19 grudnia br. ma odbyć się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza sądownictwo patentowe.

Sejm zajmie się zatem rządowym projektem, zgodnie z którym sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają zajmować się wyodrębnione sądy z wyspecjalizowanymi sędziami.

W strukturach sądownictwa powszechnego powstaną osobne jednostki zajmujące się postępowaniami dotyczącymi m.in. prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej.

Postulat stworzenia w Polsce specjalistycznego sądownictwa patentowego do rozstrzygania sporów na przykład w sprawie leków jest zgłaszany od kilkunastu lat.

W obecnej praktyce bowiem wygląda to tak, że skomplikowane czasem sprawy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, spraw dotyczących uzyskania ochrony itd, trafiały do sądów, które nie w pełni rozumiały przedmiot sporu.

Dotychczasowe duże rozproszenie spraw z zakresu własności intelektualnej z pewnością nie sprzyjało kształtowaniu się wyspecjalizowanej kadry w tym obszarze. Celem regulacji jest zatem stworzenie sędziom, w ramach istniejących struktur sądowych, możliwości specjalizacji w zakresie własności intelektualnej oraz utworzenie wyspecjalizowanych jednostek w sądach okręgowych i apelacyjnych.

Proponowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zakłada, że takie sprawy rozpoznawać będą wyznaczone do tego dwa sądy apelacyjne oraz cztery sądy okręgowe. Do szybkości i sprawności postępowań ma przyczynić się zasada, że strony w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej będą obowiązkowo reprezentowane przez zawodowych pełnomocników.

Wstępnie planuje się utworzyć cztery wydziały w sądach okręgowych (Gdańsk, Poznań, Lublin i Warszawa) i dwa wydziały w sądach apelacyjnych (Poznań i Warszawa) właściwe do rozstrzygania spraw własności intelektualnej - co nastąpi na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy.

