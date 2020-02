Śląskie: przerabiała recepty seniorów z domu opieki. Usłyszała zarzuty

Policjanci mikołowskiej komendy przedstawili zarzuty 36-letniej kobiecie, która zajmując się podopiecznymi domu opieki nad seniorami, przerabiała wystawiane dla nich recepty.

Jak ustaliła policja w Mikołowie w toku czynności, 36-letnia kobieta, będąc pracownicą jednego z mikołowskich domów opieki nad seniorami, wchodziła w posiadanie wystawianych podopiecznym ośrodka recept.

Następnie kobieta przerabiała je w ten sposób, że do listy leków dla danej osoby dopisywała silny środek przeciwbólowy. Przerobione recepty realizowała w aptekach, a pozyskany w ten sposób preparat zabierała dla siebie.

Proceder trwał od marca do września ubiegłego roku i został przerwany dzięki czujności farmaceutki mikołowskiej apteki. Jedna z recept wydała jej się bowiem podejrzana, w związku z czym swoje wątpliwości skonsultowała z lekarzem, który dokument wystawił.

Mieszkanka Mikołowa usłyszała aż 62 zarzuty fałszowania dokumentów i używania ich jako autentyczne. Przyznała się do winy, wnioskując jednocześnie o dobrowolne poddanie się karze. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia.

Więcej: mikolow.slaska.policja.gov.pl