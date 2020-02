TOK FM: lekarze wykorzystują e-receptę do zarabiania pieniędzy

W internecie kwitnie handel e-receptami na tabletki "dzień po" i środki antykoncepcyjne. Recept nie wystawiają jednak lekarze ginekolodzy, tylko rezydenci lub okuliści. Jeden z nich mógł na tym zarobić blisko 100 tys. zł.

"Konsultacje lekarskie online z możliwością wystawienia e-recepty" - taka informacja widoczna jest na jednym z portali wirtualnej przychodni.

W zakładce "konsultacje" znajduje się zaledwie kilka pozycji: antykoncepcja awaryjna, antykoncepcja hormonalna i przedłużenie recepty na przewlekłe terapie. Poprzez czat odzywa się do zainteresowanego konsultant i tłumaczy, jakie to proste - wystarczy zapłacić, wypełnić ankietę online i czekać na e-receptę.

Na jedną z takich stron natknął się Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, który prześledził cały proces "zakupu" recepty.

- To, co niepokoi szczególnie, to beztroska w wystawianiu takich recept, kiedy nie zna się pacjenta - mówi farmaceuta i dodaje, że przy okienku w aptece nie można nic podejrzewać. Pacjentki mają receptę wystawioną przez lekarza. Ta widnieje w systemie, więc teoretycznie nie ma się do czego przyczepić. Proces wystawiania takiej recepty budzi jednak sprzeciw farmaceutów.

- Oferty, które polegają na tym: podaj PESEL, wpisz, na co chorujesz, wypełnij krótką ankietę, zapłać 90 złotych, poczekaj na e-receptę to jasny sygnał, że ktoś to narzędzie, którym jest e-recepta, wykorzystuje w zły sposób - mówi wiceszef NRA i dodaje, że to maszynka do zarabiania pieniędzy. Bez gabinetu, bez inwestowania w sprzęt, personel, nawet bez dokształcania się można zarobić krocie.

Jak ustalił reporter TOK FM Michał Janczura, na pomysł ten wpadli sami lekarze. Jak wskazuje, jeśli takie portale trudnią się wystawianiem antykoncepcji awaryjnej i antykoncepcji hormonalnej, to naturalne wydawało się, że za ich działalnością kryje się ginekolog. Nic bardziej mylnego - warszawski okulista, wrocławski rezydent bez specjalizacji - to tylko przykłady. Ginekologów w tym zestawieniu brak.

- Jest tylko kwestią czasu, gdy pojawią się konsekwencje w postaci różnych powikłań. W zależności od typu leku i od pacjentki takich powikłań może być mnóstwo - ostrzega w rozmowie z TOK FM ginekolog-położnik Artur Prusaczyk.