TSUE: udzielenie dostępu do dokumentów nie naruszyło interesów podmiotów

Trybunał uznał, że EMA nie ma obowiązku zastosowania domniemania poufności dokumentów dołączanych do wniosku (fot. archiwum)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 22 stycznia 2020 r. wydał dwa wyroki dotyczące dostępu osób trzecich do dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Obie sprawy dotyczyły udostępniania przez Europejską Agencję Leków na podstawie Rozporządzenia 1049/2001 sprawozdań z badań toksykologicznych i badań klinicznych, dołączanych do wniosku. O sprawach w komunikacie informuje kancelaria KRK. EMA udostępniła przedmiotowe sprawozdania osobom trzecim, po usunięciu z nich części informacji, uznając że w pozostałym zakresie dokumenty te nie podlegają ochronie jako poufne informacje handlowe. Natomiast podmioty, które występowały z wnioskami, twierdziły m.in., że sporne raporty nie powinny być udostępnione, w szczególności dlatego, że powinny w całości korzystać z domniemania poufności. TSUE uznał, że sporne dokumenty mogą zostać udostępnione przez EMA. Trybunał uznał, że EMA nie ma obowiązku zastosowania domniemania poufności dokumentów dołączanych do wniosku. Trybunał przypomniał również, że oddalając wniosek o udostępnienie dokumentu na podstawie jednego z wyjątków przewidzianych w art. 4 Rozporządzenia nr 1049/2001, organ Unii musi wyjaśnić, w jaki sposób dostęp do tego dokumentu mógłby stanowić konkretne i faktyczne naruszenie interesu chronionego na podstawie tego przepisu, przy czym ryzyko takiego naruszenia powinno dać się w rozsądny sposób przewidzieć, a nie być czysto hipotetyczne. Po drugie, TSUE uznał, że decyzja o udzieleniu dostępu do sprawozdań z badań toksykologicznych i badań klinicznych nie naruszyła interesów handlowych skarżących. Trybunał przyjął, że nie w każdym przypadku informacje zawarte w dokumentach dołączanych do wniosku, w tym sprawozdaniach z badań toksykologicznych i badań klinicznych, stanowić będą tajemnice handlowe wnioskodawcy. Zdaniem TSUE w obecnych sprawach skarżący nie wykazali, w jaki konkretny i racjonalnie uzasadniony sposób decyzja o udostępnieniu dokumentów naruszyła ich interesy handlowe. Po trzecie, TSUE odrzucił argument, że udostępnienie spornych dokumentów mogłoby poważnie naruszyć proces decyzyjny EMA dotyczący wydania pozwoleń na dopuszczenie leków do obrotu (art. 4 ust. 3 akapit pierwszy Rozporządzenia nr 1049/2001). Trybunał wskazał, że ponieważ pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leków skarżących zostały już wydane, brak jest jakichkolwiek procesów decyzyjnych EMA, na które można by wpłynąć.



