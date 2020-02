TSUE: ugoda patentowa nie może ograniczać dostępu do leków

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ugody patentowe, które mogą ograniczać możliwość wejścia na rynek leków generycznych, powinny brać pod uwagę wpływ tych porozumień na sytuację pacjentów i ich dostęp do leków.

Sprawa dotyczy ugód zawartych przez znanego potentata farmaceutycznego GlaxoSmithKline z producentami chcącymi wypuścić na rynek leki generyczne (preparaty, którym przestała już przysługiwać ochrona patentowa) - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Chodziło o aktywny składnik farmaceutyczny leku przeciwdepresyjnego Paroksetyna. W momencie wygaśnięcia patentu wielu wytwórców postanowiło zacząć go produkować. GlaxoSmithKline pozwała ich jednak w związku z patentem wtórnym chroniącym określone procesy wytwarzania tego składnika. Konkurenci zakwestionowali z kolei ważność tego patentu.

Ostatecznie doszło do zawarcia ugód między GlaxoSmithKline, a firmami chcącymi produkować leki generyczne. Te ostatnie zgodziły się zrezygnować z wprowadzania na rynek swych środków przez określony czas w zamian za wynagrodzenie od GlaxoSmithKline. Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (Competition and Markets Authority) uznał tę ugodę za naruszającą zasady konkurencji. Sąd, do którego trafiła skarga, postanowił poprosić o wykładnię przepisów TSUE.

Zdaniem trybunału w Luksemburgu to sąd krajowy musi ocenić wpływ ugód na konkurencję. Sąd wskazał też, że pod uwagę należy brać wpływ zwartych porozumień na sytuację konsumentów.

