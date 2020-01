UoZ: ingerencja w niezależność farmaceuty będzie bezkarna?

Farmaceutów niepokoi kwestia nakładania kar za próbę ingerencji w niezależność zawodową farmaceuty. Jak głosi zmieniony przepis projektu UoZ sankcjom podlegać będzie dopiero pracodawca, który będzie próbował ingerować w niezależność farmaceuty w sposób „uporczywy".

Jak wskazuje "Rzeczpospolita", jednym z najważniejszych zapisów nowej ustawy był art. 35 (przed zmianami z 31 grudnia 2019 r. – art. 36), zgodnie z którym „aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej oraz udzielania usług farmaceutycznych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym".

Miało to uniezależnić farmaceutów od – narzucanego w niektórych aptekach prowadzonych przez duże podmioty – realizowania celów sprzedażowych często rozbieżnych z interesem pacjenta.

NRA dziwi, że, jak głosi zmieniany przez projekt art. 103 w ust. 2 w pkt 10 ustawy – Prawo farmaceutyczne, sankcjom podlegać będzie dopiero pracodawca, który będzie próbował ingerować w niezależność farmaceuty w sposób „uporczywy".

– Bo co to znaczy „uporczywy"? Przedsiębiorca będzie musiał latami nakłaniać farmaceutę do decyzji niekorzystnych dla pacjenta, by uznano, że działa niezgodnie z prawem? Czy zrobić to 100 razy, a 99 razy pozostać bezkarny – pyta Marek Tomków, wiceszef NRA.

Z kolei Marcin Wiśniewski z ZAPPA uważa, że po konsultacjach projekt dalece odbiega od przygotowanego przez zespół przy Ministerstwie Zdrowia: – Teraz jest dokumentem tak wypaczonym, że żadna zmiana, jeżeli nie będzie gruntowna, nie wpłynie na rzeczywistość rynku.

Więcej: https://www.rp.pl/