Urzędnik NFZ padł ofiarą zemsty mafii lekowej?

"Ludzie mają pretensje do nas za przeprowadzanie kontroli, bo kontrole niekiedy się kończyły zwrotem refundacji"- mówi były pracownik NFZ (Fot. Archiwum)

Były urzędnik NFZ w trakcie kontroli wykazał, że farmaceutka i współpracującą z nią stomatolog handlowały ogromnymi ilościami leków. Jednak to on został skazany w wyniku obciążających zeznań kobiet. Miał brać od nich łapówki. Uważa, że była to zemsta mafii lekowej.

Były urzędnik Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach kierował komórką, która zajmowała się kontrolą aptek i recept. Kilka lat temu zauważył, że w jednym z wiejskich punktów aptecznych doszło do gigantycznego wzrostu sprzedaży leków refundowanych. Jednego roku punkt apteczny wystąpił do NFZ o zwrot refundacji w wysokości niespełna jedenastu tysięcy złotych, a kolejnego roku było to już 350 tysięcy złotych. Jak opisuje w materiale reporter "Superwizjera" TVN, punkt apteczny domagał się od NFZ zwrotów refundacji za rzekomo sprzedane ogromne ilości leków przeciwzakrzepowych, czyli specjalistycznych farmaceutyków stosowanych po zabiegach operacyjnych. Recepty miały być masowo wystawiane przez lekarzy z wiejskiego ośrodka zdrowia, w tym przez pediatrę, internistę i stomatologa. W tamtym czasie tego typu leków brakowało w polskich aptekach, bo były wywożone za granicę. - Zażądaliśmy recept od właściciela tego punktu aptecznego. Tu się pojawił problem, bo właścicielka poinformowała nas, że miała włamanie do samochodu i z tego samochodu skradziono tylko stare zrealizowane recepty – mówi reporterowi były urzędnik NFZ. Właścicielka punktu, farmaceutka, poinformowała NFZ, że chciała dostarczyć recepty, włożyła je do bagażnika, ale wówczas cała dokumentacja została skradziona. Sprawca nie został ustalony. Policja umorzyła postępowanie. Kilka dni później ktoś przebił wszystkie opony w aucie urzędnika. – Policjant stwierdził, że ktoś mi przebił bagnetem te cztery koła. Po tygodniu bodajże ta sprawa została umorzona – wspomina były pracownik NFZ. Oprócz punktu aptecznego, kobieta była także właścicielką apteki w innej miejscowości oraz kierownikiem apteki w kolejnej. Z analizy NFZ wynikało, że w sumie we wszystkich aptekach mogło dojść do wyłudzenia ponad dwóch milionów złotych refundacji. W sprawie często pojawiały się wątpliwe recepty stomatolog - prywatnie siostry farmaceutki. O sprawie została powiadomiona prokuratura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus