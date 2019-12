Weryfikacja prawa pacjenta do leków refundowanych leży po stronie placówki

Podmiotem odpowiedzialnym za brak weryfikacji ubezpieczenia u pacjenta jest podmiot leczniczy (świadczeniodawca), a nie lekarz, który ma zawartą umowę z podmiotem leczniczym i udziela świadczeń zdrowotnych w ramach tej umowy - oceniają lekarze.

- Podmiot leczniczy, a nie lekarz, jest zobowiązany do weryfikacji ubezpieczenia pacjenta - ustalono w toku rozmów lekarzy z NFZ.

O problemie obciążania lekarzy kosztami refundacji pacjentów nieposiadających ubezpieczenia lub w przypadkach kłopotu z odnalezieniem dowodu ubezpieczenia w dokumentacji podmiotu leczniczego, w którym lekarz udzielał świadczenia, rozmawiano w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Refundacja dotyczy recept dla pacjentów uprawnionych. Rzecznik praw lekarza OIL dr Monika Potocka wskazała, że podmiotem odpowiedzialnym za brak weryfikacji ubezpieczenia u pacjenta jest podmiot leczniczy (świadczeniodawca), a nie lekarz, który ma zawartą umowę z podmiotem leczniczym i udziela świadczeń zdrowotnych w ramach tej umowy.

Strony zgodziły się, iż lekarz, który znalazł się w wyżej wskazanej sytuacji, powinien napisać do NFZ pismo wyjaśniające przedmiotową sprawę. NFZ natomiast w przypadku, gdy świadczeniodawcą był podmiot leczniczy, podejmie czynności wyjaśniające.

Na spotkaniu zgodzono się również, co do tego, że to podmiot leczniczy jako świadczeniodawca jest zobowiązany do weryfikacji ubezpieczenia pacjenta w systemie, jak i do archiwizowania ewentualnych oświadczeń pacjentów dotyczących objęcia ubezpieczeniem.

Dodano, że należy pamiętać, aby w umowie po stronie podmiotu leczniczego (świadczeniodawcy) był obowiązek weryfikacji aktualności ubezpieczenia danego pacjenta.

Więcej: https://izba-lekarska.pl/