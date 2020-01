WOIA proponuje: zjazd sprawozdawczy po dwóch latach kadencji

NRA zaprezentowała propozycje uchwał zgłoszonych do NIA przez Okręgowe Izby Aptekarskie, do przedstawienia ich podczas VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy. Wielkopolska OIA zgłosiła kilka propozycji dotyczących m.in. nowelizacji regulaminu Prezydium NRA i KZA.

WOIA proponuje nowelizację Regulaminu Prezydium NRA poprzez dodanie zapisu, że "protokoły posiedzeń Prezydium NRA są udostępnione okręgowym radom aptekarskim drogą elektroniczną do wewnętrznego użytku w ciągu określonej liczby dni po ich podpisaniu.

W ocenie WOIA, zwiększy to transparentność bieżącej pracy Prezydium NRA dla okręgowych rad aptekarskich.

Izba proponuje też zmianę Regulaminu Krajowego Zjazdu Aptekarzy poprzez zobowiązanie NRA do zwołania zjazdu sprawozdawczego po dwóch latach od rozpoczęcia kadencji.

"Zjazd jako najwyższy organ samorządu aptekarskiego powinien udzielić absolutorium prezesowi NRA i Radzie za wykonywanie planowe uchwał zjazdu sprawozdawczo - wyborczego oraz za działalność w ciągu minionych dwóch lat. Potrzeba takiego zjazdu została wyartykułowana podczas VII Zjazdu Aptekarzy 31 stycznia 2016 roku" - uzasadnia WOIA.

Wnioskuje też o zmiany w uchwale w sprawie wysokości składek odprowadzanych przez okręgowe izby aptekarskie do Naczelnej Izby Aptekarskiej. Proponuje, by wysokość składki odprowadzanej do Naczelnej Izby Aptekarskiej była stawką stałą ustalaną przez Zjazd Krajowy Aptekarzy i nie ulegała zmianie pomiędzy Zjazdami.

Jak wyjaśnia, okręgowe rady aptekarskie uchwalają stałą wysokość składki członkowskiej dla aptekarzy na okres kadencji i nie są one waloryzowane o współczynnik inflacji. Waloryzowane o współczynnik inflacji składki do NIA są zwiększaniem obciążeń finansowych okręgowych izb aptekarskich bez możliwości pokrycia ich ze zwiększanych o ten współczynnik składek od członków izb.

WOIA chciałaby też zmian w regulaminie przyznawania medalu im. B. Koskowskiego, Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego, które miałyby sprzyjać transparentności decyzji podejmowanych przez Kapitułę. Chodzi m.in. o zobligowanie Kanclerza Kapituły do pisemnego uzasadnienia odmowy odrzucenia wniosku o przyznanie medalu złożonego przez okręgową radę aptekarską.

