Wrocław: usiłował zrealizować fałszywą receptę na morfinę

Wrocławscy policjanci zatrzymali w aptece mężczyznę, który posłużył się fałszywą receptą na morfinę. Wpadł po kilkugodzinnej obserwacji, gdy przyszedł odebrać zamówione leki.

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że mężczyzna w jednej z aptek we Wrocławiu usiłuje zrealizować fałszywą receptę na leki z morfiną.

Funkcjonariusze na miejscu ustalili okoliczności zdarzania. Farmaceutka przekazała, że poprzedniego dnia jeden z klientów apteki chciał zrealizować receptę na silny lek opioidowy - morfinę. Mężczyzna został poinformowany, że leku obecnie apteka nie posiada i trzeba go sprowadzić na zamówienie. Chwilę po jego wyjściu, personel apteki nabrał wątpliwości co do autentyczności recepty.

Policjanci podjęli obserwację apteki i czekali na mężczyznę. Po kilku godzinach zauważyli osobę odpowiadającą rysopisowi. Mężczyzna podszedł do lady i policjanci przedstawili mu się w chwili, gdy rozmawiał z farmaceutką.

Okazał się nim być 22-letni mieszkaniec Wrocławia. Mężczyzna został zatrzymany. W jego domu funkcjonariusze zabezpieczyli zapas morfiny i fałszywe dokumenty.

Więcej: wroclaw.policja.gov.pl