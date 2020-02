WSA nakazał WIF „rzetelne zgromadzenie materiału dowodowego”

WSA w Warszawie uznał, że organa Inspekcji Farmaceutycznej dopuściły się zaniechania, nie zgromadziły wystarczającego materiału dowodowego dla ustalenia, czy powiązania i zależności wnioskodawcy z innymi podmiotami prowadzącymi apteki istnieją - podaje ŚIA publikując wyroki w sprawie 1% aptek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dwa ważne wyroki uznając skargę Śląskiej Izby Aptekarskiej na decyzję WIF i GIF w zakresie wydania zezwoleń na prowadzenie aptek i uchylając te decyzje, przekazując sprawę do rozpoznania przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Jednocześnie WSA w Warszawie nakazał WIF „rzetelne zgromadzenie materiału dowodowego” oraz badanie powiązań nie tylko według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jak opisuje Krystian Szulc, radca prawny ŚIA, sprawa zaczęła się w 2015 r. od wydania przez Radę Śląskiej Izby Aptekarskiej negatywnej opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z powodu zdaniem Śląskiej Izby uzasadnionego podejrzenia naruszania przez wnioskodawcę przepisu art. 99 ust. 3 p. 2 ustawy - Prawo Farmaceutyczne.

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej wskazała Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, że z KRS oraz CEIDG wynika uzasadniony wniosek o kontrolowaniu przez wnioskodawców w sposób bezpośredni więcej niż 1% aptek w Województwie, co narusza zakaz antykoncetracyjny zawarty w powołanym art. 99 ust. 2 p. 3 ustawy - Prawo Farmaceutyczne.

Wraz z negatywną opinią Rada ŚIA zwróciła się o dopuszczenie Izby do postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jako uczestnika na prawach strony zgodnie z art. 31 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

- WIF odmówił ŚIA udziału w postępowaniu argumentując, że Śląska Izba Aptekarska wydawała w tej sprawie opinię i nie może jednocześnie być stroną postępowania. Skarga ŚIA na tę decyzję do Głównego Inspektora Farmaceutycznego okazała się bezskuteczna, GIF podtrzymał decyzję WIF o odmowie dopuszczenia do postępowania Śląskiej Izby Aptekarskiej. Skarga ŚIA do WSA w Warszawie okazała się skuteczna, sąd uchylił decyzję GIF i WIF i dopuścił Śląską Izbę Aptekarską do postępowania, ale upłynęły 2 lata - wyjaśnia Krystian Szulc.