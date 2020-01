"Zapewnienie dostępności leków to zadanie własne powiatu"

Śląska Izba Aptekarska proponuje, aby NRA podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmiany stanu prawnego wynikającego z brzmienia art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczącego dyżurów aptek (fot. archiwum)

Do biura NIA wpłynęły propozycje rozwiązania problemu nocnych dyżurów aptek. Nie ma powodu do dalszego utrzymywania fikcji, iż apteki muszą zapewnić powiatom świadczenie na rzecz mieszkańców, gdy zapewnienie opieki zdrowotnej to zadanie własne powiatu.

Śląska Izba Aptekarska proponuje, aby NRA podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmiany stanu prawnego wynikającego z brzmienia art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczącego dyżurów aptek, w taki sposób, aby zapewnienie dostępności leków było zadaniem własnym samorządu, a nie nieodpłatnym świadczeniem ze strony aptek na rzecz powiatów jak jest dotychczas. W ocenie Izby, nie ma powodu do dalszego utrzymywania fikcji, iż apteki muszą zapewnić powiatom świadczenie na rzecz mieszkańców powiatów w sytuacji, gdy np. zapewnienie opieki zdrowotnej w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy to zadanie własne powiatu. W tej kwestii propozycję zgłosił też mgr farmacji Mariusz Politowicz z Kaliskiej OIA, członek NRA i szef zespołu ds. dyżurów aptek przy NRA. Wnioskuje, by KZA zaapelował do Rządu RP o jak najszybsze usunięcie dotychczasowej sytuacji prawnej dotyczącej dyżurów aptek, która jest powodem licznych i nikomu niepotrzebnych konfliktów pomiędzy aptekarzami, a radami powiatu i pacjentami. Jednocześnie KZA apeluje o przyjęcie nowelizacji art. 94 PF w kształcie zgodnie wypracowanym przez zainteresowane strony, czyli NRA oraz ZPP. Przypomina, że Naczelna Rada Aptekarska i Związek Powiatów Polskich wspólnie przygotowały uwzględniający realia projekt nowelizacji art. 94 PF i w 2017 r. złożyły go w Ministerstwie Zdrowia. Projekt zakłada brak przymusu dyżurowania oraz jego finansowanie, a także tryb postępowania przy braku aptek zainteresowanych dyżurowaniem. Również środkowopomorska OIA w Koszalinie zawnioskowała w sprawie dyżurów nocnych. Chodzi o uregulowanie sprawy dyżurów nocnych, określenie ich dobrowolności i finansowania. A zatem o zmiany artykułu 94 Ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie zniesienia obligatoryjności pełnienia dyżurów i wprowadzenie finansowania dyżurów. Więcej: https://www.nia.org.pl/

