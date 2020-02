Zero tolerancji dla „słupowania”. NIA publikuje treść uchwały VIII KZA

Zdaniem Krajowego Zjazdu Aptekarzy farmaceuta lub spółka farmaceutów nie może należycie prowadzić apteki ogólnodostępnej w sytuacji, gdy inny podmiot ma możliwość wywierania na farmaceutę lub spółkę farmaceutów decydującego wpływu - wskazano w uchwale VIII KZA z 26 stycznia 2020 roku.

- „Słupowanie” jest zjawiskiem szkodliwym, któremu należy bezkompromisowo przeciwdziałać. Wolę walki z tym procederem wyrazili farmaceuci podczas VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy (24-26 stycznia br.). W tym celu przyjęto stosowną uchwałę, którą poparło ponad 95 proc. głosujących delegatów. Wśród nich znaleźli się zarówno farmaceuci pracujący w aptekach indywidualnych, jak i sieciowych, a więc również tych zrzeszonych w ZPA PharmaNET (m.in. ZIKO, Dr. Max, DOZ). Wynik ten pokazuje, że farmaceuci, niezależnie od miejsca zatrudnienia, negatywnie oceniają ten proceder - wskazuje Tomasz Leleno, rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej przekazując do wglądu treść uchwały Nr VIII/27/2020VIII KZA w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej w przypadku, gdy podmiotem prowadzącym jest farmaceuta lub spółka farmaceutów.

Pełna treść uchwały:

"Mając na uwadze bardzo negatywne zjawisko, polegające na tym, że o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej występują osoby lub spółki osobowe (spółka jawna lub partnerska złożona z farmaceutów), które -co do zasady -taką kompetencję posiadają, przy czym nie działają one samodzielnie i niezależnie, ale są kontrolowane w bezpośredni lub pośredni sposób przez podmioty, które -co do zasady -nie mogą uzyskać zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (np. spółki z o.o.), Krajowy Zjazd Aptekarzy wyraża następujące stanowisko:

1. Podkreśla się, że zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2019, poz. 499, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem farmaceutycznym”, prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:

1) farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich,prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zwany dalej „farmaceutą”;

2) spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1, zwana dalej „spółką farmaceutów”.