Zużyte strzykawki? Powinien przyjąć je PSZOK

Apteki i gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów odmawiają przyjmowania igieł i strzykawek po użytych lekach. Mieszkańcy, którzy chcą je oddać są odsyłani z aptek do przychodni, z przychodni do PSZOK, z punktów do aptek - informuje onet.pl.

Mieszkaniec Warszawy opowiada portalowi Prawo.pl, na który powołuje się serwis onet.pl, jak zakończyły się próby oddania strzykawek, które były wykorzystane przez jego matkę do zażywania leków przeciwbólowych: "Odsyłano mnie w różne miejsca. Oczywista wydawała się apteka, ale odmówiono mi w kilku, do których pojechałem. Farmaceuta powiedział, że zbierają tylko przeterminowane leki. Moja żona zawiozła pakunek do przychodni - choć już w aptece, sugerowano wyrzucenie go po cichu do śmieci, i wróciła z nim do domu, bo w przychodni powiedzieli, że to nie ich problem". Jak informuje Karol Wójcik, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, w związku ze zmianami w ubiegłym roku, takie odpady są zobowiązane odbierać punkty selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK). Odsyłanie do aptek, które praktykuje wiele PSZOK tłumaczy faktem, że ustawa weszła w życie stosunkowo niedawno, bo 6 września 2019 roku - Może nie wszystkie punkty odnotowały tę nowelizację.

