ZZPF: straciła pracę, bo nie informowała o lekach i cenach

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji informuje, że wsparł i zaoferował pomoc prawną farmaceutce, która została zwolniona za zmniejszenie "przykasówki".

Farmaceutka poinformowała, że pod koniec ubiegłego roku otrzymała wypowiedzenie z pracy "z powodu nienależytego wykonywania podstawowych obowiązków pracowniczych".

Miało by to polegać na "niekompletnej obsłudze pacjentów, także w zakresie informacji o sprzedawanych produktach (cenach), braku zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w maksymalizacji przychodów ze sprzedaży produktów zgodnie ze strategią marketingową przyjętą przez pracodawcę, braku dbałości o interesy pracodawcy, co wyraża się między innymi w niestosowaniu standardu obsługi pacjenta".

