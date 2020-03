Dziś apteka jest niezbędnym ogniwem systemu ochrony zdrowia

Oblicze naszych aptek ewoluowało przez ostatnie lata w kierunku braku jakichkolwiek barier pomiędzy personelem a pacjentem. Te zmiany konsekwentnie wyprowadzały apteki z systemu ochrony zdrowia w kierunku wzrostu sprzedaży mechanizmami analogicznymi dla handlu innymi asortymentami - uważa Alina Górecka, prezes WORA.

- Jesteśmy pokoleniem, które nigdy nie doświadczyło zagrożenia z tak szybko rozprzestrzeniającą się epidemią, dziś pandemią wirusową. Rozporządzenia wykonawcze do Prawa Farmaceutycznego, w tym rozporządzenie dotyczące warunków lokalowych apteki nie uwzględnia elementów ochrony personelu apteki przed infekcjami przenoszonymi drogą kropelkową - wskazuje Alina Górecka, prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Oblicze naszych aptek ewoluowało przez ostatnie lata w kierunku braku jakichkolwiek barier pomiędzy personelem a pacjentem. Stąd też likwidacja szyb, a nawet uruchamianie w aptekach przestrzeni samoobsługowych. Te zmiany podyktowane były wymaganiami nowoczesnego marketingu aptecznego. To wyprowadzało konsekwentnie apteki z systemu ochrony zdrowia w kierunku wzrostu sprzedaży mechanizmami analogicznymi dla handlu innymi asortymentami.

Farmaceuci od dłuższego czasu apelowali, że to jest kierunek niewłaściwy i nie odpowiadający funkcji jaką w systemie ochrony zdrowia powinna pełnić apteka. Dziś w trakcie jednego z najtrudniejszych egzaminów, jaki zdaje system ochrony zdrowia okazuje się, że apteka jest niezbędnym ogniwem właśnie systemu ochrony zdrowia i to jest jej funkcja najważniejsza.

To do aptek skierowano w trybie pilnym materiały informacyjne GIS i MZ dla pacjentów i dla farmaceutów, jak mają się zachować w nowej sytuacji, o czym i jak informować przychodzących pacjentów. Następnym etapem były rekomendacje NIA i apel NRA do pracodawców w sprawie ochrony pracowników, rekomendacje przygotowania procedur w zakresie mycia i odkażania rąk oraz powierzchni.

Wszystkie te działania mają na celu minimalizację ryzyka zakażenia dla personelu aptek w oparciu o twarde wytyczne WHO,GIS,MZ. Czy są to wytyczne wystarczające - na to pytanie nie odpowie dziś nikt, bo ta epidemia to pierwsze tak globalne doświadczenie naszego pokolenia. MZ, GIF, GIS robią wszystko co możliwe, żeby w pełni wykorzystać potencjał kompetencji farmaceutów jako personelu medycznego.