Elementem tarczy antykryzysowej jest RTR PLUS

Krajowi Producenci Leków apelują do rządu o włączenie przemysłu farmaceutycznego w system rozwiązań osłonowych mających ograniczyć skutki epidemii koronawirusa w Polsce. Naszym zdaniem, rozwiązaniem, które można wdrożyć natychmiast jako dodatkowy element tarczy antykryzysowej jest Refundacyjny Tryb Rozwojowy PLUS (RTR PLUS).

PZPPF zwrócił się wczoraj (18 marca br.) do Premiera RP Mateusza Morawieckiego z prośbą o wdrożenie rozwiązań mających na celu ochronę krajowych producentów leków przed skutkami epidemii. Wskazał na wzrost cen surowców oraz narzędzi do produkcji leków, kłopoty z transportem oraz problemy związane z utrzymaniem ciągłości produkcji. Zaapelował o jak najszybsze wprowadzenie RTR Plus, który umożliwiłby zachowanie dotychczasowych cen leków.

"Chcielibyśmy zapewnić, że wszyscy krajowi producenci - zarówno Spółka Skarbu Państwa, jak i prywatne podmioty farmaceutyczne - traktują polski rynek priorytetowo i dzięki współpracy z Rządem są w stanie reagować szybko na bieżące wyzwania związane z epidemią koronawirusa.

Przykładem ostatnich dni jest rozpoczęcie wytwarzania na potrzeby kraju płynu do dezynfekcji przez Polfę Tarchomin oraz zintensyfikowana produkcja leku zarejestrowanego w leczeniu COVID-19 przez Adamed (zakład pracuje w trybie trzyzmianowym). Firma ta zabezpieczyła cały dotychczasowy zapas na potrzeby pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV2, a także na prośbę Ministerstwa Zdrowia - jako firma społecznie odpowiedzialna - podjęła się dostarczenia leku z Agencji Rezerw Materiałowych do szpitali w całej Polsce, by jak najszybciej trafił do pacjentów. Największy krajowy wytwórca leków Polpharma pracuje na 100% swoich możliwości. Firma podjęła też decyzję o zwiększeniu produkcji leków o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym i posiada niezbędne surowce, aby temu sprostać.

Jesteśmy w stałym kontakcie z resortami Pańskiego Rządu i po raz kolejny deklarujemy wszelką pomoc w tym trudnym dla Polski czasie.

Jednocześnie pragniemy zwrócić Pańską uwagę na pogarszające się warunki działania naszej branży. Występowanie zakłóceń w dostawach, a także podnoszenie cen półproduktów do produkcji leków i wyrobów medycznych - są Panu doskonale znane. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja wymaga bieżącej analizy i zdecydowanych działań. Abyśmy mogli nadal produkować leki niezbędne w walce z COVID-19, a także zachowali odpowiedni poziom produkcji innych niezbędnych Polakom produktów, konieczne jest włączenie naszej branży w system rozwiązań osłonowych, które, we współpracy z Panem Prezydentem przygotował Pański Rząd. W naszym przekonaniu rozwiązaniem, które można wdrożyć natychmiast jako dodatkowy element „tarczy antykryzysowej” jest Refundacyjny Tryb Rozwojowy PLUS (RTR PLUS). Nad jego założeniami pracowaliśmy w ostatnim czasie wraz z Ministerstwem Zdrowia.