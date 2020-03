Hejt stop. Apel pracodawców do samorządu aptekarskiego o zaprzestanie ataków

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET apelują do przedstawicieli samorządu aptekarskiego, w tym niektórych członków Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Okręgowych Izb Aptekarskich, o zaprzestanie, nasilonej szczególnie w ostatnich dniach, akcji dezinformacji i oczerniania przedsiębiorców działających na rynku aptecznym, niebędących farmaceutami.

Stan zagrożenia epidemicznego, ogłoszony w ubiegłym tygodniu, i związane z nim oblężenie aptek przez pacjentów, powinny być wystarczającym powodem do zaprzestania wewnętrznej wojenki, prowadzonej od lat przez niektórych członków samorządu aptekarskiego, w tym przedstawicieli jego najwyższych władz. Niestety, także obecna, nadzwyczajna sytuacja została przez to środowisko wykorzystana do ataku na właścicieli i pracowników aptek sieciowych.

Jej skutkiem jest dezinformacja pacjentów, obrażanie farmaceutów pracujących w aptekach należących do sieci aptecznych, podkopywanie zaufania do właścicieli aptek i pracującego w nich personelu, a także do całego systemu ochrony zdrowia, którego apteki, bez względu na formę własności, są uczestnikiem.

W obecnej sytuacji, takie zachowanie jest szczególnie naganne – odciąga właścicieli aptek oraz farmaceutów i techników od sprawy najważniejszej – dostarczenia Polakom leków, środków dezynfekcyjnych i porady farmaceutycznej, a także rady, otuchy i dobrego słowa. W ten sposób rozumiemy naszą misję, i tak rozumieją ją nasi farmaceuci, którzy w ostatnim czasie stanęli na czele walki z epidemią.

Od ich postawy, tak jak od postawy techników i innych pracowników aptek, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, menedżerów ochrony zdrowia, menedżerów sieci aptecznych, pracowników hurtowni farmaceutycznych oraz decydentów politycznych, przedstawicieli samorządów zawodowych, organizacji pracodawców zależy, czy ją wygramy.

Jednak wskutek formułowanych przez Państwa dokumentów, listów , wpisów internetowych i wystąpień w mediach, farmaceuci i pracownicy naszych aptek muszą zajmować się odpieraniem absurdalnych zarzutów i odpowiadaniem na kolejne pisma. Dlatego członkowie Związku Pracodawców Aptecznych nie będą dłużej na te próby infamii i akty hejtu reagować – nie mamy na to czasu.