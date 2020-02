Sprzedaż leków w sieci: nie idźmy na łatwiznę

Bardzo trudno jest udowodnić osobom, które nielegalnie handlują lekami w internecie, taki czyn. Z tego co wiem, do tej pory nikogo nie złapano - powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Kwitnie nielegalny handel lekami w Internecie. O niebezpieczeństwie takich zakupów i o konsekwencjach dla pacjentów mówiła w programie Pytanie na śniadanie w TVP2, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA:

Jeżeli chcemy kupić leki przez internet, to kupujmy je w aptekach internetowych, które mają placówki stacjonarne. Tylko taki sposób zaopatrywania się w leki jest zgodny z prawem i przede wszystkim bezpieczny.

Według szacunków, 50 procent leków sprzedawanych w internecie to leki sfałszowane, groźne dla zdrowia i życia. Apteki wydając leki sprawdzają, czy dany preparat leczniczy jest autentyczny. Do tego obliguje ich tzw. dyrektywa antyfałszywkowa. Kupując leki w aptece mamy gwarancję, że lek nie jest podrobiony.

Fałszerze głównie podrabiają leki stosowane w cukrzycy, kardiologii, chorobach onkologicznych, czyli na bardzo poważne choroby. Kupowanie takich leków przez internet w aptece, która nie jest zarejestrowana grozi poważnymi konsekwencjami, w tym nawet śmiercią.

W mojej ocenie, bardzo prawdopodobne jest, że za ogłoszeniami sprzedaży leków w internecie stoi mafia lekowa. Kupując zgodnie z ogłoszeniem "leki po babci" nie wiemy tak naprawę, w jakich warunkach były przechowywane, czy nie są przeterminowane. Pamiętajmy, że musimy dbać o własne zdrowie. Nie idźmy na łatwiznę. Przy poważnych schorzeniach kupujmy leki ze sprawdzonych źródeł, kupujmy je w aptekach.

Bardzo trudno jest jednak znaleźć osoby, które fałszują leki i podają w internecie ogłoszenia o sprzedaży, dlatego, że ich serwery są zarejestrowane w państwach, które nie podlegają pod prawo europejskie, prawo polskie. Farmaceuci często informują policję, Inspekcję Farmaceutyczną o portalach, co do których mają podejrzenie, że trudnią się nielegalną sprzedażą leków. Następnie toczą się postępowania, jednak trudno jest udowodnić taki czyn. Z tego co wiem, do tej pory nikogo nie złapano.

