Ustawa COVID-19: więcej uprawnień, więcej ochrony, mniej kontroli

W stanowisku zawierającym kilka postulatów legislacyjnych w obszarze przeciwdziałania COVID-19, PharmaNET apeluje o ustawowe usankcjonowanie rozwiązań, ograniczających fizyczny kontakt farmaceutów i techników farmaceutycznych z pacjentami za pierwszym stołem, ale bez uszczerbku dla dostępności produktów oraz świadczonych usług farmaceutycznych (fot. archiwum)

Poszerzenie katalogu rodzajów środków dezynfekujących, możliwych do wytwarzania w recepturze aptecznej oraz rozwiązania obniżające koszty produkcji takich środków, zapewnienie ciągłości pracy apteki przy ograniczonym personelu oraz czasowe ograniczenie uprawnień urlopowych – to propozycje Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET do procedowanej nowelizacji ustawy o zwalczaniu COVID-19.

Pozostałe propozycje to: udostępnienie aptekom środków ochrony osobistej i ograniczenie dostępu do izby ekspedycyjnej, umożliwienie odliczania kosztów ponoszonych na ochronę pracowników aptek oraz wstrzymanie kontroli na czas walki z epidemią. 13 marca br. Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. ZPA PharmaNET docenia fakt, że uwzględniono w nim, zaproponowany przez Związek zapis, umożliwiający nieodpłatne przekazywanie brakujących leków, wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej z Agencji Rezerw Materiałowych na potrzeby „ochrony życia i zdrowia personelu podmiotów leczniczych prowadzących szpitale, stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych”. Związek proponuje dodatkowo, aby w toku dalszych prac legislacyjnych ustalić, że wykazy takich produktów będzie określał minister zdrowia w drodze obwieszczenia, obowiązującego nie dłużej niż 90 dni. W stanowisku zawierającym kilka postulatów legislacyjnych w obszarze przeciwdziałania COVID-19, PharmaNET apeluje o ustawowe usankcjonowanie rozwiązań, ograniczających fizyczny kontakt farmaceutów i techników farmaceutycznych z pacjentami za pierwszym stołem, ale bez uszczerbku dla dostępności produktów oraz świadczonych usług farmaceutycznych. - Proponujemy wprowadzenie do ustawy artykułu, który mówi, iż w celu przeciwdziałania COVID-19, apteka i punkt apteczny mogą ograniczyć dostęp pacjentów do izby ekspedycyjnej. Wprowadzenie takiego zapisu będzie stanowiło legitymację do działań już teraz podejmowanych przez apteki, także na podstawie wytycznych Naczelnej Izby Aptekarskiej, takich jak na przykład wydawanie leków tylko przez okienka, jak w trakcie dyżuru nocnego - wyjaśnia Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET, dodając, że zapis ten ma na celu zniesienie automatyzmu dzisiejszych rozwiązań.

