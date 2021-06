Odpowiedni poziom tego pierwiastka jest kluczowy nie tylko dla prawidłowego funkcjonowania serca. Poznaj jego właściwości i dowiedz się, jaki magnez wybrać!

Magnez to jeden z najważniejszych pierwiastków w naszym organizmie, niezbędny do pracy ponad 600 enzymów. To od jego obecności zależy dostępność metaboliczna adenozynotrójfosforanu (ATP) – cząsteczki, która magazynuje i transportuje energię niezbędną do utrzymania nas przy życiu. Tym samym wpływa na kondycję najważniejszych narządów – w tym serca i mózgu. Co zatem zrobić, by nie dopuścić do jego niedoborów i jaki magnez jest najlepiej przyswajalny?

Jaki magnez wybrać?

Na rynku dostępne są różne formy tego cennego pierwiastka. Wiele osób zastanawia się, czy wybrać mleczan, czy cytrynian magnezu. Zdaniem ekspertów warto sięgnąć po tę drugą postać. Co to jest cytrynian magnezu? To organiczna sól tego pierwiastka, która charakteryzuje się szybkim wchłanianiem i udowodnioną, wysoką przyswajalnością (powyżej 90%).

Jak stosować cytrynian magnezu?

Nie wystarczy jednak wiedzieć, jaki magnez jest najlepiej przyswajalny. W przypadku występowania niedoborów bardzo ważna jest również dawka przyjmowanego cytrynianu magnezu. Musi ona być odpowiednio wysoka, aby dotrzeć do mitochondriów komórek i spełniać swoje funkcje.

Jak zatem stosować cytrynian magnezu? Najbardziej efektywne dla naszego organizmu będzie ok. 300 mg dziennie w 1 lub 2 kapsułkach. Co zyskamy, przyjmując go w takiej dawce? Oto 5 właściwości cytrynianu magnezu, o których nie wiedziałeś.

1. Łagodzi zaparcia

Niedobór cytrynianu magnezu może prowadzić do zaparć, ponieważ istotnie wpływa on na perystaltykę jelitową. Dodatkowe dawki tego związku pozwalają zaś „ściągnąć” wodę do światła jelit, co ułatwia wypróżnianie. Innymi słowy, stosowanie cytrynianu magnezu pomaga rozluźnić mięśnie gładkie i zmiękczyć stolec, dzięki czemu skutecznie łagodzi zaparcia.

2. Poprawia pracę mięśni

Cytrynian magnezu uczestniczy w procesach syntezy białek mięśni, a tym samym przyczynia się do ich prawidłowego funkcjonowania. Dodatkowo jest potrzebny do rozkurczania mięśni, pomaga też likwidować ich napięcie. Stąd drżenia i skurcze mięśni mogą pojawić się np. po treningu, w czasie którego wydalamy większe ilości cytrynianu magnezu z potem.

3. Zmniejsza objawy choroby Hashimoto

U osób cierpiących na Hashimoto rośnie zapotrzebowanie na magnez, ponieważ nasila się jego wydalanie z moczem. Ten związek jest również niezbędny w procesach pobierania jodu, dlatego korzyścią ze stosowania cytrynianu magnezu jest m.in. zwiększenie wychwytu jodu przez tarczycę. Dodatkowo pomaga on zredukować stres i napięcie psychiczne oraz poprawić kondycję układu mięśniowo-szkieletowego.

4. Przywraca pamięć i funkcje umysłowe

Cytrynian magnezu stabilizuje funkcje układu nerwowego i usprawnia pracę szarych komórek. Dostarcza im energię i uczestniczy w tworzeniu nowych neuronów. Może nawet zahamować degenerację komórek mózgowych i odwrócić zaburzenia poznawcze u osób z chorobą Alzheimera. Dotyczy to też wszystkich, którzy wykazują osłabienie pamięci czy zmniejszenie jej sprawności, np. na skutek przeciążenia pracą.

5. Pomaga przy depresji

Okazuje się, że również zdrowie psychiczne uzależnione jest od odpowiedniej podaży cytrynianu magnezu. Kiedy cierpimy na jego niedobory, jesteśmy drażliwi, wyczerpani emocjonalnie i bardziej skłonni do płaczu, a także mamy trudności z koncentracją. Stosowanie najlepiej przyswajalnego cytrynianu magnezu zaleca się nawet osobom z depresją i nerwicą.