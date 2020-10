ABM: sprawdzą skuteczność lewosimendanu u pacjentów z niewydolnością serca

Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przeprowadzi niekomercyjne badanie kliniczne z grantu ABM mające określić skuteczność wlewów lewosimendanu u ambulatoryjnych pacjentów z zaawansowaną skurczową niewydolnością serca.

Naukowcy z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprojektowali badanie, mające na celu pomoc pacjentom z zaawansowaną skurczową niewydolnością serca. W ciągu roku może to uchronić nawet 4 tys. pacjentów przez śmiercią lub zaostrzeniem choroby. Badanie zostało sfinansowane przez Agencję Badań Medycznych w ramach pierwszego konkursu na realizację niekomercyjnych badań klinicznych.

Niewydolność serca to stan, w którym serce nie może dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do tkanek i narządów, zgodnie z ich bieżącym zapotrzebowaniem. Niewydolność serca jest obecnie największym problemem epidemiologicznym i terapeutycznym w kardiologii. Najczęstszą przyczyną upośledzenia zdolności skurczowej lewej kory serca jest choroba niedokrwienna wywoływana miażdżycą tętnic wieńcowych, w mniejszym odsetku są to nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, wady zastawkowe, zapalenie mięśnia sercowego oraz wady wrodzone.

Liczbę osób cierpiących na niewydolność serca w Polsce szacuje się na ok. 750 tys. Chorzy są obciążeni wysokim ryzykiem zgonu oraz nawracających zaostrzeń choroby, które w znaczący sposób obniżają ich jakość życia, a przede wszystkim powodują̨ konieczność częstych hospitalizacji. Liczba zachorowań i hospitalizacji z powodu niewydolności serca wzrosła w ostatnich latach i szacuje się̨, że trend ten będzie się̨ nadal utrzymywał. W 2018 liczba hospitalizacji z powodu zaostrzenia objawów niewydolności serca wyniosła około 240 tysięcy.

Obecnie nie mamy skutecznej i jednocześnie bezpiecznej terapii dla chorych z ciężką niewydolnością serca. Dostępność metod inwazyjnych, takich jak systemy wspomagania lewokomorowego czy ostatecznie transplantacja serca, są bardzo ograniczone. Liczba wykonywanych w Polsce zabiegów transplantacji i wszczepień urządzeń wspomagających serce jest wciąż bardzo niewielka w stosunku do zapotrzebowania. Wielu chorych oczekujących umiera, zanim znajdzie się dla nich dawca. Szansą na wydłużenie życia i zapobieganie kolejnym zaostrzeniom choroby są dedykowane i optymalne strategie terapii farmakologicznej.