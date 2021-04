Amandatyna w covid: wyniki kolejnego badania

W badaniu in vitro wykazano jedynie, że amantadyna hamuje replikację wirusa na zainfekowanych koronawirusem SARS-CoV-2 liniach komórkowych.

Publikacja o działaniach doktora Włodzimierza Bodnara w zakresie przepisywania amandatyny i rymantadyny do stosowania w przypadku zakażenia koronawirusem, opisana przez Michała Janczurę z TOK FM, wywołała lawinę komentarzy pod tekstem.

Przywoływane są m.in. badania, które mają potwierdzać pozytywny wpływ amandatyny na covid-19. Jednymi z najczęściej "cytowanych" są badania wykonane przez ekspertów uniwersytetu Cambridge (na te badania powoływała się również m.in. ABM) oraz badania wykonane w Niemczech.

Badanie amandatyny in vitro

To drugie jest badaniem naukowców z Instytutu Roberta Kocha, opublikowanym w piśmie "Viruses" w marcu 2021 roku (Amantadine Inhibits SARS-CoV-2 In Vitro).

Jest to zatem badanie na komórkach lub substancjach wykonane pozaustrojowo, które nie może stanowić jedynego dowodu na skuteczność danej substancji.

Zagrożenie opornością

Często przywołuje się fakt, że przed laty amandatyna była stosowana w leczeniu grypy A. Faktycznie, lek został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) do leczenia grypy A w 1976 roku.

Amandatyna była stosowana do czasu, gdy punktowe mutacje w genomie grypy A spowodowały wzrost oporności. W tej sytuacji CDC zaleciło w 2009 roku, aby nie używać je dłużej w przypadku grypy A.

Dziś już też wiemy, że grypa sezonowa 2008/2009 (H3N2) i pandemia świńskiej grypy z 2009 roku (H1N1) były prawie całkowicie oporne na amantadynę.

"Amantadyna została zatwierdzony jako lek przeciwwirusowy przeciwko grypie A, a działanie przeciwwirusowe przeciwko SARS-CoV-2 zostało uzasadnione przez analogię, ale bez danych" - napisali autorzy badania.

Amantadyna hamuje replikację wirusa w Vero E6

Ponieważ jednak podejrzewa się, że amantadyna, która hamuje kilka kanałów jonowych, takich jak receptor NMDA i M2, hamuje również kanały jonowe koronawirusa, naukowcy z Instytutu Roberta Kocha postanowili więc przetestować skuteczność amantadyny in vitro na zainfekowanych koronawirusem SARS-CoV-2 liniach komórkowych Vero E6.

Stwierdzili, że amantadyna hamuje replikację wirusa w układzie komórkowym Vero E6. W tym badaniu nie można było jednak wykazać wiązania ludzkiego enzymu konwertującym angiotensynę 2 (ACE2) z białkiem S, co zamknęłoby wejście wirusa do wnętrza komórki.

Jako alternatywny sposób działania amandatyny badacze zalecają przeanalizować hamowanie swoistego kanału jonowego (wiroporyny).

Dodają też, iż amantadyna może wpływać również na znane mutacje SARS-CoV-2. Niemniej jednak pojedyncza wymiana aminokwasu może zmniejszyć skuteczność tak małej cząsteczki, jak miało to miejsce w przypadku wirusa grypy A kilka lat temu - oceniają.