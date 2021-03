Amandatyna w leczeniu covid-19 u pacjenta z cukrzycą

Pacjenci z cukrzycą typu 2 są bardziej narażeni na nasilenie objawów COVID-19. Dlatego ważne jest, aby przetestować różne opcje terapeutyczne u takich pacjentów.





Pacjenci z cukrzycą typu 2 są bardziej narażeni na nasilenie objawów COVID-19

Chory po 2 tygodniach od leczenia mógł być wypisany ze szpitala

Konieczne jest potwierdzenie tych wyników w randomizowanych badaniach kontrolowanych

Naukowcy analizują różne dowody kliniczne pod kątem stosowania adamantanu, amantadyny i memantyny w zapobieganiu i / lub leczeniu COVID-19.

Covid-19 plus inna choroba

Jedna z takich prac (Cortes Borra A. Adamantanes for the Prevention of COVID-19: A Review of Case Reports. 2020; 8(1): 3.J Pharmaceu Pharmaco, September 2020 Vol.: 8, Issue: 1) opisuje efekty zastosowania amantadyny w zapobieganiu i/ lub leczeniu covid-19 u pacjentów obciążonych dodatkowymi schorzeniami.

Grupa badanych to głównie pacjenci z chorobą Parkinsona, stwardnienia rozsianego lub zaburzeń poznawczych otrzymujący amantadynę lub memantynę przez kilka tygodni w ramach schematu leczenia SARS-CoV-2. U wszystkich pacjentów uzyskano dodatni wynik testu na obecność SARS-CoV-2 potwierdzony RT-PCR wymazów z jamy nosowo-gardłowej.

Ale w tej grupie był też pacjent obciążony cukrzycą typu II, leczony amantadyną przez 14 dni. Po tym okresie wykazał wyraźną poprawę stanu klinicznego i poziomu wysycenia tlenem; do 6 dnia mógł oddychać bez konieczności suplementacji tlenem i 14 dnia został wypisany ze szpitala.

Obciążająca cukrzyca

Pacjenci z cukrzycą typu 2 są bardziej narażeni na nasilenie objawów COVID-19. W kohorcie 7337 pacjentów z COVID-19 z cukrzycą typu 2 lub bez wykazano, że chorzy na cukrzycę wymagali częstszych interwencji podczas pobytu w szpitalu w porównaniu z osobami bez cukrzycy.

Ponadto wykazano, że pacjenci ze złą kontrolą glikemii mieli większą śmiertelność. Dlatego ważne jest, aby przetestować różne terapie u takich pacjentów.

Opis jednego z przypadków może zaoferować kolejną opcję leczenia. Pacjentem był 57. letni mężczyzna z cukrzycą typu 2. Miał objawy przeziębienia, ból mięśni i uporczywy kaszel oraz pozytywny wynik na obecność COVID-19 w teście molekularnym RT-PCR.

Potrzebne badania randomizowane

Chory był nebulizowany, otrzymywał amantadynę - 100 mg dwa razy na dobę - przez 14 dni i 500 mg aspiryny przez 5 dni. Stan kliniczny pacjenta i stopień wysycenia tlenem poprawiły się po terapii skojarzonej. 6.tego dnia pacjent mógł oddychać bez suplementacji tlenem. Pacjent został wypisany ze szpitala w 14. dniu od przyjęcia do leczenia.

Jednocześnie opisano stan jego żony (54 lata) i córki (33 lata). Obie również uzyskały pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Profilaktycznie otrzymywały amantadynę - 100 mg dwa razy na dobę przez 14 dni. U nich nie wystąpiły żadne objawy choroby.

Jednak jak wskazuje autor publikacji, konieczne jest potwierdzenie tych wyników w randomizowanych badaniach kontrolowanych w celu obiektywnej oceny zastosowania tych środków w profilaktyce i / lub leczeniu COVID-19.