Amantadyna a szczepionki mRNA: jeśli nie pomoże, może wręcz zaszkodzić?

Czy amantadyna może wpływać negatywnie na skuteczność szczepionki mRNA przeciw COVID-19? Odpowiedź może tkwić w jej właściwościach lipofilowych.

Amantadyna to dobrze znany lek mający wskazania do zastosowania w neurologii i chorobach zakaźnych. Przed laty była zarejestrowana do stosowania w przypadku grypy A, jednak nie jest obecnie zalecana z uwagi na ryzyko oporności.

Polski badacz, Jarosław J. Fedorowski, opublikował na łamach Arch Med Sci. (2021 Mar 28;17(3):827-828) artykuł będący jego oryginalną hipotezą badawczą na temat możliwego wpływu amandatyny na szczepionki COVID-19 opartych na platformie LNP-mRNA (Could amantadine interfere with COVID-19 vaccines based on the LNP-mRNA platform?)

LNP transportują mRNA do komórki

W publikacji przypomina, że w przypadku szczepionki mRNA przeciw covid-19 do transportu mRNA do komórek gospodarza, zostały wykorzystane nanocząstki lipidowe (LNP).

Prace nas zastosowaniem mRNA jako nowego środka terapeutycznego trwały od wczesnych lat 90. tych XX wieku. W 2005 roku grupa naukowców opublikowała odkrycia kluczowe dla rozwoju terapii opartych na mRNA. Opracowano też platformę technologiczną, która umożliwia dostarczanie mRNA do komórki za pomocą nanocząstek lipidowych.

Mechanizm włączania mRNA do LNP jest związany z kationowymi właściwościami LNP i anionowymi właściwości mRNA, z następczym tworzeniem się wewnątrzkomórkowych endosomów w celu uwolnienia mRNA do matrycy.

Badania amandatyny w toku

Amandatyna jest jednym z leków badanych obecnie pod kątem skuteczności w prewencji i leczeniu covid-19.

Stało się tak po zaobserwowaniu, że pacjenci w domach opieki z chorobami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane, parkinsonizm i zaburzenia poznawcze, mają łagodniejszy przebieg COVID-19 w porównaniu do grup porównawczych. Wielu z tych pacjentów otrzymuje amandatynę.

Aktualnie nie ma randomizowanych badań, które potwierdzałyby taki związek. Dlatego od kilku tygodni trwają badania kliniczne amandatyny w dwóch polskich ośrodkach. Niedawno są prowadzone w ramach międzynarodowego konsorcjum naukowego.

Amandatyna zdolna zakłócić pomyślne uwolnienie mRNA?

Skąd hipoteza, że amandatyna może zakłócać dostarczanie mRNA szczepionki do komórek docelowych?

Mechanizm działania amandatyny w przypadku grypy A polega na tym, że lek blokuje wczesny etap replikacji wirusa. Kiedy cząstka wirusa dostanie się do komórki, tworzy się endosom, który ma kwaśne pH 5, kanał protonowy jest tworzony przez białko M2, które przenosi protony do wnętrza wirionu. Amantadyna ze względu na swój lipofilny charakter jest w stanie przenikać przez błonę endosomu i przerywać uwalnianie wirionu do komórki.

Właśnie te właściwości lipofilowe amantadyny i jej zdolność do przerywania endosomu sugerują, że mogą ona też zakłócać pomyślne uwolnienie mRNA do macierzy komórkowej, a następnie z jego wiązaniem z rybosomami.

Jak dodaje badacz, ta hipoteza wymaga dalszych badań. Ważne jest jednak, by mieć świadomość takiej potencjalnej zależności.

Aktualnie trwające badania amandatyny mogłyby też dać odpowiedź o skuteczność szczepień u pacjentów po przyjęciu preparatu mRNA i jednocześnie przyjmujących amandatynę.