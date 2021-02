Amantadyna: infekcje wirusowe, Parkinson to początek. Liczba kolejnych potencjalnych wskazań jest długa

Amantadyna jest obiektem dużej liczby badań jej zastosowania w różnych obszarach terapeutycznych (fot. Pixabay)

Amantadyna to lek ponadczasowy, który ma potencjał do poszukiwania i rozszerzania jej dotychczasowych wskazań. Zarejestrowana początkowo do leczenia grypy, znalazła zastosowanie w chorobie Parkinsona. Jest badana pod kątem leczenia covid-19. Ale to nie koniec.

Lek stał się popularny dzięki covid-19, kiedy dr Włodzimierz Bodnar, specjalista chorób płuc, ogłosił, że amantadyna jest skuteczna w leczeniu koronawirusa. Ogromne zainteresowanie lekiem spowodowało, że Minister Zdrowia zlecił prezesowi Agencji Badań Medycznych podjęcie inicjatywy w zakresie oceny skuteczności amantadyny w leczeniu chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Ta podjęła działania zmierzające do uruchomienia niekomercyjnych badań klinicznych. Ocenie podlegały dwa wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących oceny zastosowania amantadyny w leczeniu chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Jak się okazuje, ten stary lek może mieć jeszcze wiele innych zastosowań. Amantadyna w badaniach klinicznych

Autorzy publikacji pt. "Amantadine: reappraisal of the timeless diamond-target updates and novel therapeutic potentials" (J Neural Transm (Vienna), 2021 Feb 23), postanowili dokonać dogłębnego przeglądu możliwych farmakologicznie celów dla amantadyny, żeby wskazać potencjalnie nowe obszary terapeutyczne, poza obecnym stosowaniem jej w chorobie Parkinsona i infekcjach wirusowych. Wskazali kilka najbardziej prawdopodobnych pierwotnych celów terapeutycznych takich jak: dekarboksylaza aminokwasów aromatycznych, czynnik neurotroficzny pochodzący z linii komórek glejowych, receptory sigma-1, inhibitory fosfodiesterazy i receptory nikotynowe. Kolejne trzy cele mogą odgrywać rolę w mniejszym stopniu: receptory NMDA, receptory 5-HT3 i kanały potasowe. Opierając się na opublikowanych badaniach klinicznych, wyszczególniono kilka chorób, w których amanatadyna mogłaby znaleźć zastosowanie: urazowe uszkodzenie mózgu (TBI), zmęczenie (np. w stwardnieniu rozsianym i pląsawica Huntingtona. Badania przedkliniczne wskazują na terapeutyczny potencjał amantadyny w kilku dalszych wskazaniach, takich jak: depresja, urazy rdzenia kręgowego czy neuroprotekcja w stwardnieniu rozsianym. Zapytanie w bazie danych badań klinicznych clinicaltrials.gov pokazuje zainteresowanie badawcze kilkoma kolejnymi wskazaniami: rak, autyzm, nadużywanie kokainy, stwardnienie rozsiane, cukrzyca, ADHD, otyłość i schizofrenia.

