Amantadyna: kiedy poznamy wyniki końcowe badania?

Minister Zdrowia zlecił prezesowi Agencji Badań Medycznych podjęcie inicjatywy w zakresie oceny skuteczności amantadyny w leczeniu chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Badania kliniczne ruszają jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku. Kiedy poznamy wyniki?

Ta podjęła działania zmierzające do uruchomienia niekomercyjnych badań klinicznych. Ocenie podlegały dwa wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących oceny zastosowania amantadyny w leczeniu chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2:

1. wniosek złożony przez Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczący projektu pn. "Skuteczność leczenia amantadyną chorych na COVID-19 (badanie TITAN)".

Celem badania klinicznego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Adama Barczyka jest ocena skuteczności leczenia amantadyną w wysokich dawkach w porównaniu do placebo w populacji chorych hospitalizowanych we wczesnej fazie umiarkowanej lub ciężkiej postaci COVID-19 wg klasyfikacji WHO.

Projekt badania klinicznego oparty jest na wstępnych badaniach przeprowadzonych przez dr Włodzimierza Bodnara, który dokonał obserwacji skuteczności leczenia amantadyną u pacjentów z COVID-19 w ramach praktyki lekarskiej w leczeniu ambulatoryjnym.

2. wniosek złożony przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie dotyczący projektu pn. "Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID19 u pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2".

Celem projektu pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Konrada Rejdaka jest ustalenie czy doustne przyjmowanie amantadyny we wczesnej fazie COVID-19 może zapobiegać rozwojowi choroby w kierunku ostrej niewydolności oddechowej i niewydolności wielonarządowej, ograniczając konieczność stosowania tlenoterapii, intubacji i respiratoterapii, a także opóźnionych powikłań neurologicznych.

"Harmonogram prac badawczych obu projektów zakłada uruchomienie badań klinicznych jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku, natomiast przedstawienie wyników końcowych planowane jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku" - napisał w odpowiedzi na interpelacje poselską wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.