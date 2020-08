AOTMiT: kortykosteroidy oraz lopinawir/rytonawir w COVID. Ocena skuteczności

Jedno z badań wskazuje na możliwy pozytywny efekt terapeutyczny ze stosowania glikokortykosteroidów w postaci deksametazonu u pacjentów z COVID-19 - informuje AOTMiT w najnowszym przeglądzie doniesień naukowych.

Przegląd dowodów naukowych nie wykazał istotnego statystycznie wpływu zastosowania lopinawiru/ritonawiruna ryzyko zgonu pacjentów z COVID-19 względem użytych w badaniach komparatorów. Do ocenianych w badaniach punktów końcowych należały m.in. wyniki w zakresie obecności i klirensu wirusa, poprawy klinicznej lub poprawy w obrazie TK, czas do uzyskania ujemnego wyniku na obecność wirusa, czasu do ustąpienia objawów oraz długość pobytu w szpitalu.

Skuteczność pod kątem oceny klirensu i obecności wirusa w dwóch odnalezionych badaniach wskazywała na i.s. wyższą skuteczność w zastosowaniu terapii alternatywnych (fawipirawir oraz arbidol) niż LPV/RTV. Wyniki dotyczące poprawy klinicznej lub w obrazie TK zależne były od zastosowanego komparatora. LPV/RTV w porównaniu do standardowej opieki wykazał i.s.wyższą skuteczność.

Biorąc pod uwagę uzyskane w ramach przeglądu wyniki oraz występujące ograniczenia odnalezionych badań (brak randomizacji w 7 na 8 badań, mała populacja pacjentów poddanych badaniu, krótki czas obserwacji), wyniki nie pozwalają wnioskować o wyższej skuteczności zastosowania LPV/RTV w porównaniu z analizowanymi komparatorami.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu doniesień naukowych zidentyfikowano randomizowane badanie kliniczne, pozwalające wnioskować o możliwie pozytywnym efekcie terapeutycznym ze stosowania glikokortykosteroidów w postaci deksametazonu u pacjentów z COVID-19. Należy przy tym zaznaczyć, ze wspomniane korzyści zauważalne są jedynie w populacji pacjentów o cięższym przebiegu COVID-19 tj. wymagających wentylacji mechanicznej lub tlenoterapii.

Wyniki zidentyfikowanych badań pierwotnych, w których do leczenia standardowego dodano metyloprednizolon, wskazują na możliwe korzyści względem pacjentów leczonych bez MTP w zakresie redukcji zgonów oraz częstości przeniesienia pacjenta na oddział intensywnej terapii.

