AOTMiT za terapią na raka jelita grubego

Prezes AOTMiT pozytywnie rekomendował terapię do paliatywnego leczenia zaawansowanego raka jelita grubego.

1 września 2020 r. prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, biorąc pod uwagę opinię Rady Przejrzystości, dostępne dowody naukowe, wytyczne kliniczne oraz rekomendacje refundacyjne, uznał za zasadne finansowanie ze środków publicznych cetuksymabu w skojarzeniu ze schematem FOLFOX w I linii leczenia zaawansowanego raka jelita grubego.

W uzasadnieniu wskazano, iż wprowadzenie tej opcji jest korzystne zarówno dla pacjentów, jak i płatnika publicznego. Rekomendacja dotyczy rozszerzenia obecnego programu lekowego "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)".

Leczenie nieoperacyjnego raka jelita grubego opiera się na chemioterapii w ewentualnym skojarzeniu z przeciwciałami monoklonalnymi. Cetuksymab (przeciwciało monoklonalne anty-EGFR) w skojarzeniu ze schematem chemioterapii FOLFOX w I linii leczenia zaawansowanego raka jelita grubego przeznaczony jest dla chorych z IV stopniu zaawansowania choroby, bez obecności przerzutów do mózgu. Wnioskowana terapia poszerza panel schematów terapeutycznych dostępnych dla pacjentów w I linii o kombinację z FOLFOX, co pozwala na lepszy dobór terapii do indywidualnych cech chorego.