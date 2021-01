Apteki internetowe coraz popularniejsze - jakie leki coraz częściej kupują Polacy?

Aż 8 na 10 Polaków przynajmniej raz dokonało zakupu leku OTC przez internet. Apteki online zwiększają swoje zasięgi z roku na rok, a obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 tylko ugruntowuje ich pozycję na rynku farmaceutycznym.

Jakie leki Polacy najczęściej kupują online?

Leki OTC to preparaty o statusie leku, które nie wymagają recepty celem ich zakupienia. Do najpopularniejszych produktów z tej grupy zalicza się leki przeciwbólowe, leki antyhistaminowe i leki na przeziębienie.

Wszystkie wyżej wymienione preparaty są chętnie kupowane przez Polaków online. To jednak nie wszystko. Spora grupa leków OTC to również preparaty przeznaczone dla osób chorujących na serce czy schorzenia układu pokarmowego. Ich codzienne przyjmowanie wymaga regularnych wizyt w aptece stacjonarnej lub wygodniejszych zakupów online.

Leki to nie wszystko!

W Polsce stale rośnie rynek suplementów. Z danych udostępnianych przez apteki internetowe a także przez wiodące instytucje zajmujące się statystyką wynika, że rokrocznie wzrost ten wynosi kilka procent.

Epidemia koronawirusa COVID-19 przyczynia się do wzrostu świadomości zdrowotnej, co również przekłada się na zwiększenie zainteresowania środkami uzupełniającymi dietę i zwiększającymi odporność. Większość z nich ma status suplementów, które chętnie kupowane są online. Nic dziwnego - wybór tego typu preparatów w aptekach internetowych jest bardzo duży, nierzadko większy niż w aptekach stacjonarnych. Dodatkowo forma zakupów online umożliwia dokładne sprawdzenie składu preparatu oraz porównania go z innymi dostępnymi środkami.

Nie tylko dla zdrowia, ale i urody

Apteki - zarówno te stacjonarne, jak i internetowe - posiadają w swoim asortymencie również kosmetyki niedostępne w drogeriach. W aptekach online możliwy jest zakup pełnych zestawów wiodących producentów tego typu preparatów w konkurencyjnych cenach. Co więcej, atrakcyjne programy partnerskie, akcje darmowej wysyłki czy inne cykliczne promocje o których klient dowiaduje się drogą mailową, znacznie usprawniają proces zakupowy. Z tego też względu, użytkownicy internetu coraz częściej decydują się na zakup wysokiej jakości kosmetyków aptecznych z dostawą do domu.

W tym miejscu warto również wspomnieć o szerokiej grupie docelowej, jaką są młodzi rodzice. Wygoda kupowania przez internet takich produktów jak pieluszki jednorazowe, emolienty, kosmetyki do pielęgnacji niemowląt i mleko modyfikowane znacząco wpływa na popularność aptek internetowych wśród tych klientów. Jednak nie tylko młode osoby są grupą docelową aptek online. Seniorzy, którzy z roku na rok coraz aktywniej dokonują zakupów w sieci, również zyskują na e-zakupach farmaceutycznych. W dobie pandemii zmniejszają ryzyko infekcji pozostając w domu i dokonując zakupów zdalnie. Ponadto taka forma zakupu leków ułatwia dbanie o to, aby w domowej apteczce znajdowały się wszystkie niezbędne środki. Z tych względów dokonywanie zamówień w aptekach online jest nie tylko oszczędnością czasu, ale również pieniędzy, których klienci nie wydają na kolejne opakowanie leku czy suplementu, który już znajduje się w domu.

Dobra apteka internetowa - czyli jaka?

Większość pacjentów interesuje oczywiście najniższa cena kupowanych leków, jednak warto wspomnieć, że okazje i rabaty to nie jedyna zmienna, na którą warto zwrócić uwagę w czasie zakupów. Renomowana apteka internetowa, której bez wątpienia można zaufać, udostępnia na swojej stronie wszystkie niezbędne dane kontaktowe oraz informacje poświadczające jej status prawny, jak np. numer NIP. Ustawa o prawie farmaceutycznym wymaga również, aby każdy lek sprzedawany przez aptekę posiadał wyraźną informację na temat okresu przydatności do spożycia. Regulamin apteki powinien skrupulatnie opisywać politykę zwrotów, formy dostawy i płatności, a także regulować kwestie związane z RODO.

Warto również mieć świadomość, że apteka internetowa nie jest tym samym, co portal aukcyjny. Chociaż wiele aptek posiada swoje konta w tego typu marketplace'ach, nie wszystkie oferowane tam produkty pochodzą z bezpiecznych źródeł. Decydując się na zakup suplementu lub leku OTC przez portal aukcyjny, a nie stronę www. apteki, koniecznie należy sprawdzić, kim jest podmiot wystawiający dany produkt. Jeśli jest to apteka spełniająca wyżej wymienione warunki, transakcja z dużym prawdopodobieństwem jest bezpieczna. Nie zaleca się jednak dokonywania zakupu suplementów czy produktów zielarskich od osób prywatnych albo firm nie posiadających statusu apteki.

Dokonywanie farmaceutycznych zakupów online jest zdecydowanie wygodne, a przy zachowaniu podstawowej uważności, również bezpieczne. Bez wątpienia apteki online mają wiele do zaoferowania swoim klientom, co w przyszłości być może przełoży się również na możliwość zakupu leków na receptę tą drogą. Na ten moment nie jest to możliwe, jednak rozwój technologii związanej z e-receptami i e-skierowaniami daje na to nadzieję.