Australia i pandemia: Zoloft był w pewnym momencie najczęściej przepisywanym lekiem

W ubiegłym roku, w trakcie trwania pandemii koronawirusa, po raz pierwszy lek przeciwdepresyjny stał się jednym z najczęściej przepisywanych leków w Australii. Sertralina (Zoloft) zdeklasowała nawet powszechnie stosowane metforminy.

Sertralina - sprzedawana jako Zoloft - po raz pierwszy znalazła się na liście 10 najczęściej przepisywanych leków przez australijskich lekarzy, według zdefiniowanej dawki dziennej (DDD),

Wskaźnik dla substancji wyniósł 25,67 DDD na dobę, a przeciwcukrzycowej metforminy - 25,51 DDD na dobę.



W sumie od lipca 2019 do czerwca 2020 wydano ponad 4,7 miliona recept na przeciwdepresyjny Zoloft. Częściej lek był przepisywany kobietom.



Inne źródło podało, iż liczba recept na leki przeciwlękowe wzrosła nawet o 22% w ciągu ośmiu tygodni, w okresie od maja do końca czerwca 2020 roku.

"Te wyniki pokrywają się z początkiem pandemii COVID-19, podczas której nastąpił gwałtowny wzrost problemów ze zdrowiem psychicznym" - wskazuje Medical Journal of Australia.



Sertralina jest jednym z leków przeciwdepresyjnych pierwszego rzutu SSRI, stosowanym w leczeniu zaburzeń depresyjnych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, oraz zespołu lęku napadowego, zespołu lęku pourazowego i zespołu lęku społecznego.

To były najdroższe leki

Przy okazji podsumowano, jakie leki były w Australii w ostatnich latach najczęściej przepisywane, a które kosztowały najwięcej.

Najpopularniejsze leki to te stosowane w chorobach układu krążenia, co nie dziwi, jako że są to schorzenia przewlekłe i występują u dużej części populacji.



Z danych dotyczących najdroższych leków z lat 2019 -2020 wynika, że takim produktem był aflibercept, kosztując rząd blisko 400 milionów dolarów australijskich. W sumie wystawiono na niego 300 tys. recept. Lek jest sprzedawany pod markami Eylea i Zaltrap, do stosowania w leczeniu mokrego zwyrodnienia plamki żółtej i raka jelita grubego z przerzutami.

Został opracowany przez Regeneron Pharmaceuticals i jest zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Cofając się jeszcze do wcześniejszych lat, 2017-2018 i 2018-2019, lekiem, który najwięcej kosztował rząd - ponad 1 miliard dolarów australijskich w ciągu tych dwóch lat - było połączenie sofosbuwiru i welpataswiru, stosowane w leczeniu zapalenia wątroby typu C.

Więcej: https://www1.racgp.org.au/