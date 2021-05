Babcia ma problem z ubraniem się? Może to wpływ psychotropów?

Trudności w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak kąpiel, ubieranie się, problemy z koncentracją to często efekt nadużywania marihuany lub opioidów przez seniorów - wynika z badania.

Według Centers for Disease Control and Prevention, około 22 procent starszych dorosłych w Stanach Zjednoczonych cierpi na zaburzenia funkcjonalne, definiowane jako trudności w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak kąpiel, ubieranie się, problemy z koncentracją lub podejmowaniem decyzji, na które wpływają warunki fizyczne, psychiczne lub emocjonalne.

Podjęto próbę zbadania, jaki wpływ na te zaburzenia w funkcjonowaniu ma nadużywanie marihuany i leków.

Nadużywanie leków może wpływać na codzienne funkcjonowanie

W nowym badaniu opublikowanym w internetowym wydaniu American Journal of Preventive Medicine z 20 maja 2021 r., naukowcy z University of California San Diego School of Medicine ocenili, że upośledzenie czynnościowe u osób w wieku 50 lat i starszych wiąże się z wyższym ryzykiem stosowania i nadużywania medycznej marihuany, opioidów i leków uspokajających na receptę.

- Nasze badanie sugeruje, że może istnieć związek między zaburzeniami funkcjonalnymi a stosowaniem i nadużywaniem przepisanych leków. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że każda substancja psychoaktywna może być ryzykowna dla tej populacji - powiedział dr Benjamin Han, badacz i współautor publikacji z Oddziału Geriatrii, Gerontologii i Opieki Paliatywnej na Wydziale Lekarskim UC San Diego.

- Wiele starszych osób używa tych substancji z powodu przewlekłego bólu, bezsenności lub lęku - stanów, które mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie - dodał.

Ryzyko upadków, ryzyko uzależnienia

Dr Joseph Palamar, współautor badania, profesor nadzwyczajny w Grossman School of Medicine na Uniwersytecie Nowojorskim dodał, że trzeba zdawać sobie sprawę, że opioidy i benzodiazepiny wydawane na receptę mogą być ryzykowne w tej grupie wiekowej - mogą zwiększyć ryzyko upadków, a nadużywanie może prowadzić do przedawkowania, a nawet uzależnienia.

W badaniu przeanalizowano dane pochodzące od uczestników w wieku 50 lat i starszych z National Survey on Drug Use and Health 2015-2019. W trakcie wywiadu wspomaganego komputerowo uczestnicy zostali zapytani o używanie marihuany, opioidów i środków uspokajających w ciągu ostatniego roku, a także o obecność wszelkich upośledzeń funkcjonalnych.

Zaburzenia czynnościowe związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych

Osoby zgłaszające zażywanie marihuany zapytano, czy była zalecana przez lekarza, a osoby zgłaszające stosowanie opioidów lub środków uspokajających zapytano o ich nadużywanie, zdefiniowane jako przyjmowanie leków na receptę w jakikolwiek sposób niezalecany przez lekarza, w tym stosowanie bez recepty lub stosowanie w większych ilościach lub dłużej niż zalecane.

Badanie wykazało, że osoby dorosłe w wieku 50 lat i starsze zgłaszające medyczne używanie marihuany, używanie i nadużywanie opioidów na receptę lub używanie i nadużywanie środków uspokajających na receptę częściej zgłaszały upośledzenie.

Zdaniem badaczy, to sugeruje, że zaburzenia czynnościowe u tych osób są związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

Dr Palamar podsumował, że potrzebne są dalsze badania, aby zidentyfikować i zminimalizować ryzyko używania substancji psychoaktywnych w tej populacji - i pełniej wyjaśnić rolę marihuany.

- Konopie mogą przynosić korzyści tej populacji, ale musimy upewnić się, że ryzyko nie przeważa nad korzyściami. To wspaniale, jeśli marihuana może złagodzić niepokój babci, ale nie jest dobrze, jeśli jest ona narażona na zwiększone ryzyko upadku - powiedział lekarz.