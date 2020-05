Badania: leki na nadciśnienie bezpieczne dla pacjentów w dobie COVID-19

Nowe badania dowodzą, że leki przeciwnadciśnieniowe nie mają wpływu na przebieg leczenia COVID-19 ani nie zwiększają ryzyka zarażenia.

Badanie, opublikowane w Internecie 1 maja br. w New England Journal of Medicine, rozpoczęto w odpowiedzi na wspólne oświadczenie wydane 17 marca przez American Heart Association, American College of Cardiology i Heart Failure Society of America. Eksperci pilnie wówczas wezwali do przeprowadzenia badań w celu odpowiedzi na pytanie postawione w poprzednich badaniach: czy leki na nadciśnienie (leki przeciwnadciśnieniowe) pogarszają wyniki leczenia COVID-19?

Jak podaje wprost.pl, prowadzone przez naukowców z NYU Grossman School of Medicine, badanie nie znalazło żadnych powiązań między leczeniem czterema klasami leków – inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), blokerami receptora angiotensyny (ARB), beta-blokerami lub blokerami kanałów wapniowych – i zwiększonym prawdopodobieństwem pozytywnego testu na COVID-19

Ponadto w badaniu nie stwierdzono istotnego wzrostu ryzyka poważniejszej choroby (intensywna opieka, stosowanie respiratora lub śmierć) w przypadku jakiegokolwiek leczenia u pacjentów z wirusem pandemicznym.

