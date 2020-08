Badanie: leki na nadciśnienie mogą pomóc w leczeniu COVID-19?

Naukowcy twierdzą, że nie ma dowodów, aby leki na nadciśnienie zwiększały ryzyko cięższego przebiegu COVID-19. Mogą wręcz - jak wskazują - pomóc w leczeniu zakażenia.

Naukowcy z Uniwersytetu Anglii Wschodniej (Norwich, Wielka Brytania) zauważyli, że ryzyko ciężkiego przebiegu choroby oraz śmierci z powodu COVID-19, u osób z nadciśnieniem tętniczym było znacznie niższe, jeżeli wcześniej regularnie przyjmowali inhibitory (leki hamujące działanie) enzymu konwertującego angiotensynę (ACEi) lub blokery receptora angiotensyny (ARB).

Gazeta.pl opisuje, że nowy koronawirus wyspecjalizował się w atakowaniu komórek poprzez przyczepianie się do ludzkiego receptora ACE2, który występuje na powierzchni komórek płucnych, ale także serca, nerek, jelit, tętnic, mózgu i innych narządów. ACE2 to skrót od nazwy "enzym konwertujący angiotensynę 2", a jego zadaniem jest przekształcanie niegroźnej angiotensyny I do angiotensyny II - hormonu odpowiedzialnego za wzrost ciśnienia krwi.

Angiotensyna II powoduje m.in. kurczenie się drobnych naczyń tętniczych, zwiększa także wydzielanie innego hormonu o nazwie aldosteron (też powiązanego z regulacją ciśnienia krwi). Nadmiar angiotensyny II w organizmie powiązany jest w dużej mierze z nadciśnieniem tętniczym.

Po analizie 19 badań, w których w sumie wzięło udział niemal 29 000 osób, naukowcy wykazali, że przyjmowanie przez osoby z nadciśnieniem tętniczym leków w rodzaju ACEi oraz ARB spowodowało, że były 0,67 razy mniej narażone na krytyczny przebieg lub śmierć z powodu COVID-19. Nie zauważono przy tym tego typu związku, jeśli takie leki przyjmowały osoby z innymi schorzeniami, takimi jak niewydolność nerek, serca, udar, cukrzyca.

Więcej: gazeta.pl